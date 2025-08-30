華為研發燒錢獲利大減 上半年淨利潤下滑32%

華為昨（29）日公布今年上半年財報，上半年營收人民幣4,270億元，年增3.94%，淨利潤人民幣371億元（約新台幣1,595億元），年減32%。分析指出，華為研發費用創歷年同期新高，是華為今年上半年出現「增收不增利」現象的主要原因，顯示華為積極砸錢拚研發來突破技術瓶頸。

證券時報引述業內人士分析，面對全球市場的波動與挑戰，華為在2025年上半年依然實現營收微增，但其淨利潤出現下滑，這背後是該公司在研發上的巨額投入和對未來競爭力的堅定布局，華為長期以來將研發作為核心戰略，上半年研發費用高達人民幣969.5億元（約新台幣4,168億元），創歷年同期新高，年增9.04%，佔營收比重高達22.7%。

業內人士認為，高額研發投入雖然影響了短期利潤，但將使華為在AI人工智慧、雲計算、智能駕駛等領域的長期競爭力奠定了基礎。

華為截至6月底，總資產人民幣1.25兆元，總負債人民幣7,121億元 ，資產負債率56.9%；貨幣資金人民幣1.81兆元，經營活動現金流淨額人民幣311.83億元。

雖然華為財報未披露各業務板塊的具體收入情況，但從市場數據及合作方披露資訊來看，消費者業務、智能汽車以及華為雲，依舊是支撐華為整體業績的幾大核心板塊。

每日經濟新聞報導，雲計算和AI人工智慧是華為面向未來的關鍵突破口。近年來，華為圍繞昇騰處理器、CANN算子加速庫與MindSpore框架，持續搭建昇騰生態體系，並在雲計算業務中加速落地。

行業諮詢公司IDC則指出，第2季華為在大陸市場的手機出貨量達1,250萬支，四年多來首次位居第一，另外，Counterpoint Research的最新報告則顯示，華為在今年第2季首度超越蘋果，成為全球智慧手表市場出貨量第一，市占率達21%。

華為也在昨日於官方微博正式宣布，將於9月4日推出品牌首款旗艦級小尺寸平板華為MatePad Mini，標誌著華為在平板產品線上的進一步細分與升級，正式進軍高端小平板市場。