聽新聞
0:00 / 0:00

華為研發燒錢獲利大減 上半年淨利潤下滑32%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
華為研發費用創歷年同期新高，是華為今年上半年出現「增收不增利」現象的主要原因。（路透）
華為研發費用創歷年同期新高，是華為今年上半年出現「增收不增利」現象的主要原因。（路透）

華為昨（29）日公布今年上半年財報，上半年營收人民幣4,270億元，年增3.94%，淨利潤人民幣371億元（約新台幣1,595億元），年減32%。分析指出，華為研發費用創歷年同期新高，是華為今年上半年出現「增收不增利」現象的主要原因，顯示華為積極砸錢拚研發來突破技術瓶頸。

證券時報引述業內人士分析，面對全球市場的波動與挑戰，華為在2025年上半年依然實現營收微增，但其淨利潤出現下滑，這背後是該公司在研發上的巨額投入和對未來競爭力的堅定布局，華為長期以來將研發作為核心戰略，上半年研發費用高達人民幣969.5億元（約新台幣4,168億元），創歷年同期新高，年增9.04%，佔營收比重高達22.7%。

業內人士認為，高額研發投入雖然影響了短期利潤，但將使華為在AI人工智慧、雲計算、智能駕駛等領域的長期競爭力奠定了基礎。

華為截至6月底，總資產人民幣1.25兆元，總負債人民幣7,121億元 ，資產負債率56.9%；貨幣資金人民幣1.81兆元，經營活動現金流淨額人民幣311.83億元。

雖然華為財報未披露各業務板塊的具體收入情況，但從市場數據及合作方披露資訊來看，消費者業務、智能汽車以及華為雲，依舊是支撐華為整體業績的幾大核心板塊。

每日經濟新聞報導，雲計算和AI人工智慧是華為面向未來的關鍵突破口。近年來，華為圍繞昇騰處理器、CANN算子加速庫與MindSpore框架，持續搭建昇騰生態體系，並在雲計算業務中加速落地。

行業諮詢公司IDC則指出，第2季華為在大陸市場的手機出貨量達1,250萬支，四年多來首次位居第一，另外，Counterpoint Research的最新報告則顯示，華為在今年第2季首度超越蘋果，成為全球智慧手表市場出貨量第一，市占率達21%。

華為也在昨日於官方微博正式宣布，將於9月4日推出品牌首款旗艦級小尺寸平板華為MatePad Mini，標誌著華為在平板產品線上的進一步細分與升級，正式進軍高端小平板市場。

負債 人民幣 競爭力

延伸閱讀

輝達財報肯定AI榮景 美股道瓊、標普同創歷史新高

大陸AI晶片總產量明年增至三倍 加快降低依賴輝達

華為折疊機市占75%創新高 累計出貨量突破1000萬支

華為折疊機 市占75%創新高

相關新聞

華為上半年研發砸4,168億元 有望創歷史新高

上海清算所披露華為投資控股公司今年上半年財報，華為上半年研發費用高達人民幣969.5億元（約新台幣4,168億元），較去...

阿里報喜 第2季淨利增76%

阿里巴巴集團昨（29）日公布第2季財報（2026財年第1季），營收人民幣2,476.52億元，年增2%；淨利潤人民幣42...

工業富聯市值衝破4.5兆

鴻海集團旗下工業富聯昨（29）日股價攻上漲停板站上人民幣50元大關，收盤價人民幣53.83元，市值衝破人民幣1兆元達到1...

離岸人民幣 一度升破7.12

離岸人民幣對美元匯率大漲，一度升破7.12關口，為2024年11月6日以來的十個月高點，在岸人民幣也一度來到九個月高點。...

華為研發燒錢獲利大減 上半年淨利潤下滑32%

華為昨（29）日公布今年上半年財報，上半年營收人民幣4,270億元，年增3.94%，淨利潤人民幣371億元（約新台幣1,...

小米中國召回逾14萬顆行動電源 台灣同型號仍在售

小米今天在中國主動召回2024年8月1日至2024年9月22日期間製造的型號PB2030MI行動電源，涉及數量14萬68...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。