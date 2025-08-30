阿里報喜 第2季淨利增76%

阿里巴巴集團昨（29）日公布第2季財報（2026財年第1季），營收人民幣2,476.52億元，年增2%；淨利潤人民幣424億元（約新台幣1,812億元），年增76%，得益於股權投資的公允價值變動收益，獲利表現明顯優於美團及京東，阿里財報公布後，美股早盤漲12%。

大陸外賣市場在第2季掀起補貼大戰，導致美團及京東第2季財報獲利都大幅衰退，阿里巴巴財報優於預期，其中，阿里的即時零售業務營收人民幣147億元，年增12%，主要是得益於4 月底推出的「淘寶閃購」所帶來的訂單量增長，阿里預估未來三年，淘寶閃購跟即時零售將為電商平台帶來1兆元的新增成交金額。

阿里巴巴CEO吳泳銘在財報中表示，大力投資即時零售業務，快速取得階段成果，贏得消費者心智，透過整合消費平台，產生顯著協同效應，帶動月度活躍消費者及日訂單量創新高，面向未來，將圍繞大消費和 AI+雲兩大戰略重心繼續堅定投入，把握歷史機遇，實現長期增長。

阿里巴巴在陸電商集團整體收入年增10%，其中最為關鍵的客戶管理收入也年增10%，至人民幣893億元，主要得益於費率的提升。

阿里雲智慧集團表現突出，營收年增26%，達人民幣334億元，增速較以往加快。剔除合併子公司收入後，收入增速同樣達到26%，主要由公共雲收入增長驅動。AI相關產品收入連第八個季度保持三位數增長。

阿里巴巴首席財務官徐宏表示，AI需求的強勁增長帶動了對計算、存儲等其他公共雲服務的需求。該部門的經調整EBITA也同步年增26%，至人民幣29.5億元。

阿里巴巴自由現金流由正轉負，淨流出人民幣188億元，去年同期為淨流入人民幣174億元，因雲基礎設施的開支增加，及對「淘寶即時電商」投資（補貼）。

