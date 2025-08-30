工業富聯市值衝破4.5兆

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
工業富聯。工業富聯／提供
工業富聯。工業富聯／提供

鴻海集團旗下工業富聯昨（29）日股價攻上漲停板站上人民幣50元大關，收盤價人民幣53.83元，市值衝破人民幣1兆元達到1.06兆元（約新台幣4.5兆元），擠下比亞迪位居A股第13大，主因AI伺服器組裝業務大幅成長，吸引投資人搶進。

每日經濟新聞指出，A股「兆元市值俱樂部」的絕大多數成員以金融、能源、消費、通訊和新能源為主，例如中國四大銀行、貴州茅台、中國移動、中國石油及寧德時代等。工業富聯從最初依託蘋果供應鏈的精密製造，到如今躍升為輝達AI伺服器核心供應商，用十年時間成為少數能夠橫跨「蘋果鏈」與「輝達鏈」的製造巨頭。

工業富聯主要業務涵蓋通信及移動網路設備、雲計算、工業互聯網。今年上半年營收人民幣3,607.6億元，年增35.6%，淨利潤人民幣121.1億元，年增38.6%；第2季度單季營收2,003.4億元，首次超過人民幣2,000億元，年增35.9%，淨利潤人民幣68.8億元，年增51.1%。

工業富聯表示，AI伺服器在雲計算業務中的佔比穩步擴大，第2季公司整體伺服器營收增長超過50%，雲服務商伺服器營收增長超過150%，AI伺服器營收增長超60%，輝達GB200系列產品出貨量逐季攀升。2025年全球多家大型雲服務商的AI基礎設施建設資本開支延續擴張趨勢。

能源 人民幣 寧德時代

延伸閱讀

比亞迪過台灣的啟示：「中國製造2025」戰場開打，與自由世界的安全挑戰

香港前7月房車銷售 比亞迪居冠

進口比亞迪影響國安 台派社團盼政府防堵

本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

相關新聞

華為上半年研發砸4,168億元 有望創歷史新高

上海清算所披露華為投資控股公司今年上半年財報，華為上半年研發費用高達人民幣969.5億元（約新台幣4,168億元），較去...

阿里報喜 第2季淨利增76%

阿里巴巴集團昨（29）日公布第2季財報（2026財年第1季），營收人民幣2,476.52億元，年增2%；淨利潤人民幣42...

工業富聯市值衝破4.5兆

鴻海集團旗下工業富聯昨（29）日股價攻上漲停板站上人民幣50元大關，收盤價人民幣53.83元，市值衝破人民幣1兆元達到1...

離岸人民幣 一度升破7.12

離岸人民幣對美元匯率大漲，一度升破7.12關口，為2024年11月6日以來的十個月高點，在岸人民幣也一度來到九個月高點。...

華為研發燒錢獲利大減 上半年淨利潤下滑32%

華為昨（29）日公布今年上半年財報，上半年營收人民幣4,270億元，年增3.94%，淨利潤人民幣371億元（約新台幣1,...

小米中國召回逾14萬顆行動電源 台灣同型號仍在售

小米今天在中國主動召回2024年8月1日至2024年9月22日期間製造的型號PB2030MI行動電源，涉及數量14萬68...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。