工業富聯市值衝破4.5兆

鴻海集團旗下工業富聯昨（29）日股價攻上漲停板站上人民幣50元大關，收盤價人民幣53.83元，市值衝破人民幣1兆元達到1.06兆元（約新台幣4.5兆元），擠下比亞迪位居A股第13大，主因AI伺服器組裝業務大幅成長，吸引投資人搶進。

每日經濟新聞指出，A股「兆元市值俱樂部」的絕大多數成員以金融、能源、消費、通訊和新能源為主，例如中國四大銀行、貴州茅台、中國移動、中國石油及寧德時代等。工業富聯從最初依託蘋果供應鏈的精密製造，到如今躍升為輝達AI伺服器核心供應商，用十年時間成為少數能夠橫跨「蘋果鏈」與「輝達鏈」的製造巨頭。

工業富聯主要業務涵蓋通信及移動網路設備、雲計算、工業互聯網。今年上半年營收人民幣3,607.6億元，年增35.6%，淨利潤人民幣121.1億元，年增38.6%；第2季度單季營收2,003.4億元，首次超過人民幣2,000億元，年增35.9%，淨利潤人民幣68.8億元，年增51.1%。

工業富聯表示，AI伺服器在雲計算業務中的佔比穩步擴大，第2季公司整體伺服器營收增長超過50%，雲服務商伺服器營收增長超過150%，AI伺服器營收增長超60%，輝達GB200系列產品出貨量逐季攀升。2025年全球多家大型雲服務商的AI基礎設施建設資本開支延續擴張趨勢。