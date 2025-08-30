離岸人民幣 一度升破7.12

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

離岸人民幣對美元匯率大漲，一度升破7.12關口，為2024年11月6日以來的十個月高點，在岸人民幣也一度來到九個月高點。分析指出，貿易緊張局勢緩和、A股上漲，人民幣匯率的彈性空間有望進一步擴大。

人民幣對美元昨（29）日中間價調升33基點至7.1030，為十個月來最高；在岸人民幣對美元昨天下午收盤報7.1330，升值55基點，累計整個8月人民幣對美元在岸即期匯率升值0.83%。

彭博分析，貿易緊張局勢緩和、A股上漲，人民幣匯率的彈性空間有望進一步擴大，適度的升值也有助於增強海內外持有人民幣的意願，並對中美談判和刺激大陸消費產生積極作用。

中信證券首席經濟學家明明表示，近期大陸穩匯率政策張弛有度、國內權益市場表現較好帶動外資流入以及美國聯準會降息預期抬升等因素支撐人民幣匯率行情。後續若美國聯準會如期降息，美元指數或因此走弱，人民幣的外部壓力進一步緩和，對於大陸證券帳戶的資本流入也有望形成一定利好。

東方金誠首席宏觀分析師王青預估，短期內人民幣匯率還會處於偏強運行狀態。

美國 人民幣 聯準會

