華為上半年研發砸4,168億元 有望創歷史新高

上海清算所披露華為投資控股公司今年上半年財報，華為上半年研發費用高達人民幣969.5億元（約新台幣4,168億元），較去年同期增加人民幣80億元，年增9%，預估全年研發支出有望創歷史新高。

中通社報導，華為合併利潤表顯示，華為上半年營收4,270.39億元，年增3.95%，淨利潤371.95億元，平均每天賺超過人民幣2億元。華為在研發、折疊屏手機、汽車業務及鴻蒙系統等領域持續發力，展現強勁發展勢頭。

業內人士認為，高額研發投入雖然影響了短期利潤，但將使華為在AI人工智慧、雲計算、智能駕駛等領域的長期競爭力奠定了基礎，華為上半年淨利潤年減32%，主因華為研發費用創新高，顯示華為積極砸錢拚研發來突破技術瓶頸。

根據全國工商聯發布的「2025中國民營企業500強」榜單，華為研發投入位居榜首，領先騰訊、阿里等企業。截至去年底，華為全球有效授權專利超過15萬件，在蜂窩通信、音視頻編解碼等領域位居全球前列。

IDC數據顯示，今年上半年，華為在中國折疊屏手機市場出貨量達374萬支，市占率高達75%，創歷史新高。預計今年中國折疊手機出貨量將達947萬支，年增3.3%。

在汽車領域，華為的鴻蒙智行累計交付超過90萬輛，連續14個月位居中國汽車品牌成交均價榜首，7月全系銷量達4.77萬輛，年度累計銷量領跑新勢力及豪華品牌。民生證券研報指出，華為憑藉領先的智駕技術和品牌優勢，有望持續提升銷量，推動智能駕駛市場滲透率提升。

華為常務董事余承東早前在訪問中表示，鴻蒙系統每年投入超過1萬人，研發費用達人民幣數百億元。未來目標是與安卓、iOS形成三足鼎立格局，進一步增強生態實力。