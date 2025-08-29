阿里上季調整後淨利年減18% 閃購帶動淘寶月活增25%

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴集團29日在美股盤前，公布截至2025年6月底止季度財報。營收人民幣2,476.52億元，年增 2%，低於預期；淨利人民幣431.16億元，年增78%。。中新社
阿里巴巴集團29日在美股盤前，公布截至2025年6月底止季度財報。營收人民幣2,476.52億元，年增 2%，低於預期；淨利人民幣431.16億元，年增78%。。中新社

阿里巴巴集團29日在美股盤前，公布截至2025年6月底止季度財報。營收人民幣2,476.52億元，年增 2%，低於預期；淨利人民幣431.16億元，年增78%。按非公認會計準則淨利人民幣335.1億元，年減18%。財報公布後，阿里巴巴美股盤前漲2%。

財報顯示， 即時零售業務快速取得階段成果，8月前三周帶動淘寶app的月度活躍消費者年增25%，中國電商集團的月度活躍消費者和日訂單量持續創新高。人工智慧（AI）相關產品連續八季保持三位數成長。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，本季度聚焦消費、AI+雲的戰略，實現強勁增長。 阿里大力投資即時零售業務，快速取得階段成果，贏得消費者心智。阿里透過整合消費平台，產生顯著協同效應，帶動月度活躍消費者及日訂單量創新高。

吳泳銘提到，在持續強勁的AI需求推動下，雲智能集團收入加速增長，AI收入在雲外部商業化收入佔比顯著。面向未來，將圍繞大消費和AI+雲兩大戰略重心繼續堅定投入，把握歷史機遇，實現長期增長。

消費者 人民幣 阿里巴巴集團

