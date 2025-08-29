寒武紀警示投資風險後 股價一度重挫逾10%

快訊

中央社／ 台北29日電

中國人工智慧晶片龍頭寒武紀股價瘋狂飆漲，引發市場關注。對此，寒武紀昨晚發布公告警示，稱股價存在脫離基本面風險，預計今年營收最多只有人民幣70億元。今天開盤，寒武紀股價一度重挫逾10%，收盤下跌6%，仍保住中國大陸A股股王地位。

綜合新浪財經等陸媒，寒武紀股價接連飆漲，昨天正式登上A股股王後，今天開盤即大跌7%，盤中一度重挫逾10%。下午收盤報人民幣1492.49元（約新台幣6372元），較昨天的1587.91元下跌95.42元，跌幅6%，仍保住A股股王地位。

28日晚間，寒武紀發布公告稱，公司股價當天收盤價相較於7月28日收盤價上漲133.86%，股價漲幅超過大部分同行業公司，且漲幅顯著高於科創綜指、科創50、上證綜指等相關指數漲幅，股票價格存在脫離當前基本面的風險，投資者參與交易可能面臨較大風險，籲理性投資。

公告說，預計2025年全年實現營業收入50億元至70億元。公司未有新產品發布計畫，近期網上傳播的關於公司新產品情況的訊息，均為誤導市場的不實訊息。

公告還提到，寒武紀公司及部分子公司已被列入「實體清單」，將對公司供應鏈的穩定造成一定風險，可能對公司經營業績產生不利影響。

截至今天收盤，寒武紀總市值6243億元，本益比仍高達559.56倍，泡沫危機浮現。

寒武紀成立於2016年，並於2020年登陸科創板，成為中國少數專注於人工智慧晶片的上市企業之一。

寒武紀近期股價飆漲，外界分析主因是美國對中國的晶片出口管制下，中國算力需求轉向國產晶片，寒武紀明顯受益。此外，寒武紀今年連續兩季實現盈利，凈利潤累計達10.38億元，市場對其商業化能力的信心有所提升。

