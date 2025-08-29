晶合集成上半年淨利增超七成 28奈米OLED年底風險量產

力晶電（6770）持股的A股上市公司、大陸第三大晶圓代工廠晶合集成，29日發布2025年上半年度財務報告。淨利潤約人民幣3.3億元（新台幣13.5億元），年增77.6%；營收人民幣51.9億元，年增18.2%。

上半年綜合毛利率為25.76%，高於去年同期的24.43%。關於28奈米工藝最新進展，晶合集成在財報中披露，28奈米OLED顯示驅動晶片研發進展順利，預計2025年底可進入風險量產階段，28奈米邏輯晶片持續客戶流片試產。

單就今年第2季來看，營收人民幣26.3億元，年增21.2%，實現連續四個季度增長勢頭；淨利潤人民幣1.9億元（新台幣7.7億元），年增82.5%。

晶合集成表示，今年上半年，不僅營收、淨利潤雙雙實現較快增長，且產品結構持續優化，其中電源管理晶片占主營業務收入比重上升至兩位數，達12.07%。此外，晶合集成28奈米OLED晶片即將在年底風險量產，28奈米邏輯晶片也進入持續流片階段，無疑為深度豐富產品架構，進一步擴展未來市場做好鋪墊。

根據集邦諮詢數據，今年第1季，晶合集成是全球前十大晶圓代工廠營收排名中季度與上季相比增幅最大廠商，達到2.6％。

目前，晶合集成已實現150奈米至40奈米製程平台的量產。從收入分製程節點來看，55奈米及以下、90奈米、110奈米、150奈米占營收的比例分別為10.45%、43.14%、26.74%、19.67%。

從應用產品分類看，顯示驅動晶片、影像感測器晶片、電源管理晶片、微控制器晶片、邏輯晶片占營收的比例分別為 60.61%、20.51%、12.07%、2.14%、4.09%。其中影像感測器晶片占主營收比重不斷提升至20.51％，與上年同期相比增加4.47個百分點。

此外，作為晶合集成第三大產品主軸，電源管理晶片迎來持續成長，今年上半年占營收比增達12.04%，與上年同期相比增加3.08個百分點。晶合集成表示，目前正在進行90奈米的BCD電源管理晶片的研發，未來相關產品將應用於更多領域。

在顯示驅動領域，晶合集成進一步增強實力。財報顯示，晶合集成40奈米高壓OLED顯示驅動晶片已實現批量生產，未來將具備完整的OLED驅動晶片工藝平台。消費市場對高品質顯示幕的需求正在持續增長，OLED顯示驅動晶片出貨量將提升。

據Omdia數據統計，2025年Q1、Q2，全球OLED DDIC 出貨量分別為1.85億顆和2.01億顆，預計2030年，全球OLED DDIC出貨量達10.84億顆，年複合增長率約為4.5%。

伴隨全球微顯示裝置市場將持續擴大，應用於AR/VR等領域的OLED技術。晶合集成進行矽基OLED相關技術的開發，已與國內外龍頭企業展開深度合作。目前110奈米 Micro OLED晶片已實現小批量生產。

同時，今年上半年，晶合集成55奈米全流程堆疊式CIS晶片實現批量生產，55奈米CIS產品已廣泛用於智慧手機主攝、輔助照相及前攝鏡頭等場景。目前全球CIS銷售額總體呈穩定增長態勢，國產CIS已在手機市場主流的5000萬畫素領域實現突破，與國際龍頭技術差距不斷縮小，長期增長可期。

除了手機市場外，汽車、無人機、AR/VR、機器視覺等新興領域快速滲透，均有機會成為CIS市場增長的新動力，為CIS產品代工帶來巨大的增長潛力。

今年上半年，晶合集成研發投入金額達到人民幣6.9億元，較上年增長13.1%，占營收比例為13.3%。