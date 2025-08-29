快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

陸離岸人民幣兌美元單日大漲超300點　一度破7.12關口

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
昨夜離岸人民幣兌美元匯率走勢強勁。（路透資料照片）
昨夜離岸人民幣兌美元匯率走勢強勁。（路透資料照片）

在內部和外部環境改善下，人民幣即期匯率出現走強趨勢，在離岸匯率方面，隨著當地時間28日美股三大指數集體收漲，單日離岸人民幣兌美元匯率大漲約340點，一度漲破7.12關口，創十個月以來新高。

綜合鳳凰網財經、21世紀經濟報道，28日晚間，離岸人民幣匯率一度漲至7.1173元，為2024年11月6日以來首次突破7.12元，創近十個月以來新高。

在此之下，當地時間28日紐約尾盤，離岸人民幣兌美元報7.1202元，較週三紐約尾盤漲337點，當日在7.1551~7.1183元區間波動。

除了即期匯率，由中國人民銀行大陸央行）掌握的指導價格「人民幣匯率中間價」，本周也持續走強，截至29日累計調升258點，創去年9月末以來最大單周升幅。

彭博社分析認為，隨著貿易緊張局勢緩和、市場情緒改善和股市上漲，人民幣匯率的彈性空間有望進一步擴大。分析指出，適度的升值也有助增強海內外主體持有人民幣的意願，並對中美談判和刺激大陸消費產生積極作用。

招商證券報告還進一步指出，7月以來在美元未進一步走低的前提下，人民幣中間價保持穩步升值，預計9月Fed降息前後，人民幣結匯規模或再度放大，同時，若大陸央行繼續堅持以市場供求為基礎的調控政策，人民幣匯率就有望「重返6時代」，中國資產吸引力大概率提升。

據中國人民銀行授權中國外匯交易中心今日公布，2025年8月29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1030元。較昨日7.1063調升33個基點。

人民幣 大陸央行 中國人民銀行

延伸閱讀

00918被點名反成助力多了2大利多？楚狂人：鴻海大漲撐腰不被迫賣股…績效更亮眼

8月海外基金股債齊揚 期待降息

王心凌巡演甜攻美國！舊金山、紐約連開2場海外粉絲暴動

台股新榮景放膽去賺 多題材共振走強

相關新聞

陸離岸人民幣兌美元單日大漲超300點　一度破7.12關口

在內部和外部環境改善下，人民幣即期匯率出現走強趨勢，在離岸匯率方面，隨著當地時間28日美股三大指數集體收漲，單日離岸人民...

陸民營企業500強 京東連4霸

中華全國工商業聯合會28日在瀋陽發佈“2025中國民營企業500強”榜單及調研分析報告。京東集團、阿里巴巴（中國）有限公...

晶合集成上半年淨利增超七成 28奈米OLED年底風險量產

力晶電（6770）持股的A股上市公司、大陸第三大晶圓代工廠晶合集成，29日發布2025年上半年度財務報告。淨利潤約人民幣...

兩岸靚人物／安踏體育用品創辦人丁世忠 收購狂人 布建全球版圖

Salomon、始祖鳥、Descente…，這些你曾聽過的外國戶外品牌，其實在過去幾年都已經被大陸體育用品公司安踏收購，...

字節跳動估值衝10兆元

大陸短影音平台TikTok在美國前景未明，但知情人士透露，TikTok母公司字節跳動計劃在新一輪員工期權回購中調升回購價...

精博台商專欄／境外公司須辦合規健檢

我國銀行的境外金融業務自民國72年起步，主管機關參考國際經驗制定《國際金融業務條例》，允許銀行設立「國際金融業務分行」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。