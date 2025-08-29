陸離岸人民幣兌美元單日大漲超300點　一度破7.12關口

在內部和外部環境改善下，人民幣即期匯率出現走強趨勢，在離岸匯率方面，隨著當地時間28日美股三大指數集體收漲，單日離岸人民幣兌美元匯率大漲約340點，一度漲破7.12關口，創十個月以來新高。

綜合鳳凰網財經、21世紀經濟報道，28日晚間，離岸人民幣匯率一度漲至7.1173元，為2024年11月6日以來首次突破7.12元，創近十個月以來新高。

在此之下，當地時間28日紐約尾盤，離岸人民幣兌美元報7.1202元，較週三紐約尾盤漲337點，當日在7.1551~7.1183元區間波動。

除了即期匯率，由中國人民銀行（大陸央行）掌握的指導價格「人民幣匯率中間價」，本周也持續走強，截至29日累計調升258點，創去年9月末以來最大單周升幅。

彭博社分析認為，隨著貿易緊張局勢緩和、市場情緒改善和股市上漲，人民幣匯率的彈性空間有望進一步擴大。分析指出，適度的升值也有助增強海內外主體持有人民幣的意願，並對中美談判和刺激大陸消費產生積極作用。

招商證券報告還進一步指出，7月以來在美元未進一步走低的前提下，人民幣中間價保持穩步升值，預計9月Fed降息前後，人民幣結匯規模或再度放大，同時，若大陸央行繼續堅持以市場供求為基礎的調控政策，人民幣匯率就有望「重返6時代」，中國資產吸引力大概率提升。

據中國人民銀行授權中國外匯交易中心今日公布，2025年8月29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1030元。較昨日7.1063調升33個基點。