佛山綜合保稅區 正式封關運作

大陸中心／綜合報導

廣州海關消息，27日，在廣州海關所屬佛山海關關員的監管下，一輛裝載著多功能工業機器人的貨櫃車經卡口緩緩駛入佛山綜合保稅區（下稱佛山綜保區），意味著該國家級對外開放平台正式封關運作。

中新社報導，佛山綜保區位於佛山市順德區，規畫面積1.13平方公里，計畫建設國際先進製造業加工中心、國際物流分撥中心、區域銷售服務中心、保稅研發設計中心、全球檢測維修中心等五大功能區塊。

佛山綜保區總倉儲建築面積約6萬平方米，目前綜合大樓、監管倉庫、跨境電商倉庫等在內的基礎設施建設已全部完成，一期1.3萬平方米倉庫率先投入使用，可立即開展倉儲物流、跨境電商等核心業務。剩餘倉儲及配套設施預計將於2026年整體建成，建成後可適配智能裝備保稅研發、跨境電商區域總部、冷鏈物流中樞、生物醫藥國際分撥、國際高端消費品展貿及供應鏈金融中心等多元產業。 　　

佛山海關業務一處副處長黃偉華介紹，佛山綜保區將充分發揮保稅政策等核心優勢，重點發展智能家電、高端裝備、汽車及新能源、先進材料、跨境電商、電子信息、食品加工等重點產業。

