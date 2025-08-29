數博會貴陽登場 聚焦AI產業
2025中國國際大數據產業博覽會（簡稱2025數博會）28日在貴陽開幕，將舉辦26場交流活動、34場系列特色活動，吸引1.6萬餘名海內外嘉賓參會，375家海內外企業參展。
2025數博會由中國國家數據局主辦、貴州省人民政府承辦，以「數聚產業動能 智啟發展新篇」為主題，全面展現數據要素與人工智能技術融合創新的最新成果，推動數據資源的高效匯聚和開發利用。
2025數博會重點舉辦專業展覽、配套舉辦開幕式、行業交流活動、行業賽事、系列特色活動等。專業展覽方面將設置數智領航等六大主題展館，展示海內外數字經濟領域的新技術、新產品、新方案、新應用。
2025數博會圍繞數據要素、數據產業、數字經濟、數據基礎設施、國際合作5個板塊，舉辦26場交流活動。數博會還聯合知名企業、專業賽事機構，聚焦實體經濟與數字經濟深度融合、人工智能等主流技術方向設置賽題，舉辦多場企業賽事和行業賽事，開展一系列供需對接、商貿洽談、企業特色活動等。
作為全球首個以數據為主題的國際性博覽會，數博會自2015年舉辦以來，秉持「全球視野、國家戰略、產業視角、企業立場」的辦會理念，不斷深化內涵、豐富內容、創新形式，已成為中國數據領域引領創新趨勢、展示行業成果、促進開放合作的國際性平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言