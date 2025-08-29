中阿博覽會估1.78萬人與會 推絲路電商

第七屆中國—阿拉伯國家博覽會28日在寧夏銀川開幕。來自75個國家和地區及中國各地的7600餘位嘉賓、2200多家商協會和企業代表參會，預計參展參會嘉賓1.78萬人。

中新社報導，第七屆中阿博覽會首次實現22個阿拉伯國家和中國31個省市區、新疆生產建設兵團和港澳台地區全部參會。

本屆博覽會以「創新、綠色、繁榮」為主題，聚焦中阿經貿務實合作，舉辦開幕式暨「一帶一路」貿易投資促進活動，主賓國（阿拉伯聯合酋長國）和主題省（新疆維吾爾自治區）2項機制性活動；設置共建「一帶一路」國家、區域經濟合作、中央企業、清潔能源、數字經濟、特色商品6大展區；組織開展中阿工商界經貿交流、技術轉移與創新合作、現代農業、水資源、衛生健康、中阿旅行商、氣象高質量發展、標準化及知識產權等8個板塊40餘項經貿交流活動。

同期還將舉辦中阿銀聯體第三屆理事會會議、「人工智能+」國際業務創新合作對接會等活動，推動中阿雙方在數字經濟、人工智能、清潔能源以及金融合作等新興領域達成更多更實的合作意向。

相較往屆，本屆中阿博覽會呈現多個首次，包括首次舉辦中阿「絲路電商」合作創新發展大會，首次建立戰略合作伙伴機制，新設中阿標準化及知識產權對接交流活動等。

另，作為中阿博覽會的重要內容，中阿旅行商對接洽談會27日已在銀川舉行。當天還發布《中阿旅遊指數與2025中阿旅遊趨勢分析報告》。會議現場共簽約項目14個，總金額達25.68億元人民幣，涵蓋遊客輸送、研學旅遊、特種旅遊、文旅綜合體等多個領域。