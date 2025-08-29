陸民營企業500強 京東連4霸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「2025中國民營企業500強」發布，京東集團蟬聯第一，圖為福州一展會上京東集團展示的無人送貨機。（中新社資料照片）
「2025中國民營企業500強」發布，京東集團蟬聯第一，圖為福州一展會上京東集團展示的無人送貨機。（中新社資料照片）

中華全國工商業聯合會28日在瀋陽發佈“2025中國民營企業500強”榜單及調研分析報告。京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恒力集團有限公司位居前三。其中，京東集團以1.15萬億元（人民幣，下同）營收規模連續4年位列榜首。

中新社報導，這是全國工商聯組織開展的第27次上規模民營企業調研，共有6379家2024年營業收入10億元以上的企業參加。 　　

報告指出，2024年，民營企業500強入圍門檻增至營業收入270.23億元。營業收入總額達到43.05萬億元；戶均營業收入861.02億元，較上年增長2.72%。資產總額共計51.15萬億元；戶均資產1023.09億元，增長2.62%。淨利潤合計1.80萬億元，戶均淨利潤36.05億元，增長6.48%。

報告顯示，民營企業500強中，72%的企業屬第二產業、66.40%的企業為製造業；64.20%的企業已制定數字化轉型戰略規劃，66.80%的企業已通過數字化轉型實現降本增效；83%的企業推進綠色低碳轉型。

報告介紹，民營企業500強中實際填報企業的研發費用總額1.13萬億元，研發人員總數115.17萬人，平均研發經費投入強度2.77%。

民營企業500強納稅總額達1.27萬億元，就業總人數為1109.12萬，戶均2.22萬人。有72.80%的企業積極投身鄉村振興，壯大鄉村富民產業。

當天還發佈2025中國製造業民營企業500強與服務業民營企業100強榜單。恒力集團有限公司連續4年位列製造業500強首位，京東集團連續5年位列服務業100強榜首。

