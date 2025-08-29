精博台商專欄／境外公司須辦合規健檢

經濟日報／ 江蹕仲（精博國際顧問資深顧問師）

我國銀行的境外金融業務自民國72年起步，主管機關參考國際經驗制定《國際金融業務條例》，允許銀行設立「國際金融業務分行」（OBU），讓我國銀行能在國內提供與香港、新加坡相同的境外金融中心服務。

1996年，政府意識到台商西進大陸的需求，但希望台商以謹慎態度西進，推出「戒急用忍」政策，建議透過第三地（如香港、新加坡或BVI）間接投資。此政策推動了台商對境外公司與OBU的龐大需求。

從數字可見其成長軌跡：OBU資產總額於2010年突破1,000億美元、2017年達2,000億美元，2025年更突破3,000億美元。這代表高度依賴國際貿易與海外投資的台灣，台商有強烈境外金融服務需求，而OBU提供了便捷的平台。

境外公司與OBU相輔相成。全球知名的註冊地，如美國德拉瓦州、BVI等，都以高效率行政、穩定法律制度、對企業友善的公司法以及成熟的專業法庭為特點，長年吸引全球企業註冊設立公司。

然而，過去境外公司以設立簡便、高效率為主要特色，但近年來，隨著OECD、FATF、歐盟等國際組織推動透明化與反洗錢措施，要求各註冊國修法，新增實質受益人申報、盡職審查、財務概要申報等年度申報工作，使用境外公司相對過往較為繁瑣。

境外公司如今已不僅是「繳交年費」這麼簡單，企業若仍抱持舊觀念，忽略新規範，可能在面臨監管要求時措手不及，甚至陷入法律或財務風險。企業應調整心態，將定期健檢納入日常管理，確認申報完整、公司架構符合規定，才能確保境外公司在國際合規趨勢下，仍是協助企業發展的有力工具，而非潛在的風險來源。

