字節跳動估值衝10兆元
大陸短影音平台TikTok在美國前景未明，但知情人士透露，TikTok母公司字節跳動計劃在新一輪員工期權回購中調升回購價格，公司整體估值將突破3,300億美元（約新台幣10兆元），主要受到營收持續增長推動。
路透報導，知情人士指出，字節跳動本輪期權回購計劃預計秋季展開，將向員工提供每股200.41美元的回購價格，較約六個月前的189.9美元上漲5.5%；當時估值約3,150億美元。字節跳動第2季營收年增25%，達約480億美元，其中大部分來自中國市場；第1季營收超過430億美元，高於Meta同期423億美元，成為全球營收最高的社群媒體企業。
路透提到，字節跳動作為未上市公司，每年進行兩次員工回購，讓員工能在未上市情況下套現部分持股，顯示財務狀況與資金靈活度。不同於SpaceX與OpenAI依靠外部資金回購，字節跳動持續使用內部資金。
雖然營收已超過Meta，但字節跳動估值仍不到Meta約1.9兆美元市值的五分之一。分析師認為，主要受美國政治與監管風險影響。美國國會去年以國安為由立法，要求字節跳動須在今年1月19日前剝離TikTok美國資產，否則將面臨禁用令；TikTok目前在美國用戶約1.7億人。
字節跳動整體獲利，但TikTok美國業務仍虧損。若出售成真，美國業務將由美國投資人財團與字節跳動合資持有，後者保留少數股權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言