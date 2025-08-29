字節跳動估值衝10兆元

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
字節跳動。圖／中新社
字節跳動。圖／中新社

大陸短影音平台TikTok美國前景未明，但知情人士透露，TikTok母公司字節跳動計劃在新一輪員工期權回購中調升回購價格，公司整體估值將突破3,300億美元（約新台幣10兆元），主要受到營收持續增長推動。

路透報導，知情人士指出，字節跳動本輪期權回購計劃預計秋季展開，將向員工提供每股200.41美元的回購價格，較約六個月前的189.9美元上漲5.5%；當時估值約3,150億美元。字節跳動第2季營收年增25%，達約480億美元，其中大部分來自中國市場；第1季營收超過430億美元，高於Meta同期423億美元，成為全球營收最高的社群媒體企業。

路透提到，字節跳動作為未上市公司，每年進行兩次員工回購，讓員工能在未上市情況下套現部分持股，顯示財務狀況與資金靈活度。不同於SpaceX與OpenAI依靠外部資金回購，字節跳動持續使用內部資金。

雖然營收已超過Meta，但字節跳動估值仍不到Meta約1.9兆美元市值的五分之一。分析師認為，主要受美國政治與監管風險影響。美國國會去年以國安為由立法，要求字節跳動須在今年1月19日前剝離TikTok美國資產，否則將面臨禁用令；TikTok目前在美國用戶約1.7億人。

字節跳動整體獲利，但TikTok美國業務仍虧損。若出售成真，美國業務將由美國投資人財團與字節跳動合資持有，後者保留少數股權。

