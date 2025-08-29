陸衛星通信拚千萬用戶

大陸工信部印發「指導意見」，到2030年，發展衛星通信用戶超過千萬戶，支持電信商通過與衛星企業共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高軌衛星應用潛力，推動手機等終端設備直連衛星加快推廣應用，為廣大地面移動通信用戶提供基於衛星的語音、簡訊業務。

包括中國移動、中國電信以及中國聯通三家主要電信商，均已布局衛星互聯網業務，不過網路建設成本高等挑戰仍待克服。

證券日報報導，工信部發布「關於優化業務准入促進衛星通信產業發展的指導意見」（簡稱「指導意見」），工信部有關負責人表示，「指導意見」鼓勵衛星通信產業鏈上下游協同創新，促進戰略性新興產業集聚發展，有助於推動構建現代化產業體系，加快形成新質生產力。

中國移動相關工作人員表示，未來待取得相關營運資質後，公司將及時面向社會開放手機直連衛星業務。

中國移動旗下「中國移動01星」「『星核』驗證星」兩顆天地一體低軌試驗衛星2023年成功發射入軌。其中「中國移動01星」搭載支持5G天地一體演進技術的星載基站，是全球首顆可驗證5G天地一體演進技術的星上信號處理試驗衛星。

「『星核』驗證星」搭載業界首個採用6G理念設計、具備在軌業務能力的星載核心網系統，是全球首顆6G架構驗證星。

依託大陸自主建設的天通衛星移動通信系統，中國電信於2023年9月聯合產業鏈合作夥伴攻克星地異構組網、衛星通信技術體制優化、晶片功能集成和小型化等關鍵技術難題，在全球範圍內率先推出手機直連衛星服務，並於2024年推出「汽車直連衛星」服務。

中國移動指出，要想實現天地一體化網路的商業閉環，需要儘量複用地面移動通信產業鏈，因此手機直連衛星是主流業務方向。