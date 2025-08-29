寒武紀飆漲 登A股股王

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
寒武紀坐上A股股王寶座。圖為寒武紀AI晶片。 網路照片
寒武紀坐上A股股王寶座。圖為寒武紀AI晶片。 網路照片

A股昨（28）日開低震盪走高，滬深兩市成交量逼近人民幣3兆元，呈現價量齊揚，滬指全天兩度失守3,800點後收紅，其中大陸AI晶片龍頭寒武紀暴漲15%收在人民幣1,587元，正式超越貴州茅台的1,446元，坐上A股股王寶座。

截至收盤，滬指收3,843.6點，上漲1.14%；深成指收12,571.37點，上漲2.25%。

從盤面上看，大科技權重股再度爆發，寒武紀及中芯國際均大漲15%，股價雙雙創下歷史新高，CPO、玻纖、電路板、液冷等AI硬體端全線走強，半導體、衛星互聯網概念表現搶眼。

Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共2,867家上漲，2,400家下跌，平盤有157家，其中有126檔股票漲幅在9%以上，七檔股票跌幅在9%以上。

從類股上看，半導體繼續上攻領漲兩市，「易中天」（CPO「光模組」類股下的新易盛、中際旭創和天孚通信）再度大漲新高，捷佳偉創、上海新陽、中芯國際、德科立、臻鐳科技、博通集成等十多股漲停或漲超10%。

華西證券表示，隨著國內外企業布局加速及AI技術突破，人形機器人將迎來量產落地時點。在降本需求的驅動下，人形機器人核心零部件的國產替代需求強烈，市場空間廣闊，重點看好國產機器人及機器狗加速放量帶動的產業鏈需求。

國防軍工午後反轉後漲幅居前，華豐科技、菲利華、星網宇達等漲停或漲超10%，思科瑞、航太環宇、宏達電子等漲超8%。

有色金屬漲幅居前，江南新材、翔鷺鎢業、中國稀土等漲停，金力永磁、鉑科新材、北方稀土、海星股份等漲超4%。

招商證券指出，展望9月，美國聯準會降息預期升溫，PPI初見止跌跡象，行業配置方面重點關注PPI止跌回升、流動性寬鬆、景氣改善但估值較低的領域。可關注電子、電腦、電力設備、機械設備、美容護理等。

國金證券表示，在美國聯準會9月降息之後，製造業景氣回升的前景更加明朗，並且由於對利率放緩的敏感度差異，投資主線也可能出現，從經營現金流驅動的AI投資，到信貸驅動的傳統製造業投資切換。

