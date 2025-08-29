大陸AI晶片總產量明年增至三倍 加快降低依賴輝達

大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，英媒引述知情人士指出，大陸晶片製造商計劃在明年，將AI晶片的總產量提升至目前的三倍，其中，一家專門為華為生產AI晶片的工廠，最快將於今年底投入生產，另外兩家新廠則預計在明年陸續啟用，屆時產能將超越中芯，以加快降低對輝達晶片的依賴。

英媒金融時報報導，這些新工廠的主要目標是滿足華為的需求，華為方面則未提供進一步細節。但知情人士透露，若三家工廠全部達到滿負荷運轉，總產能將超過目前大陸最大晶圓代工企業中芯同類產線的整體水準。

中芯國際計劃明年將7奈米晶片的產能翻倍。7奈米製程目前被視為大陸最先進、可量產水準，而華為正是中芯國際在此領域的最大客戶。

隨著華為需求逐步轉移，較小型的大陸本土設計公司，如寒武紀、MetaX、壁仞等將分配到更多產能，進一步推動在美國出口管制下蓬勃發展的大陸AI晶片市場。

長期以來半導體都是中美貿易衝突的核心，美國為限制中國大陸AI實力的提升，已禁止輝達向大陸輸出最先進的AI處理器。但大陸產業界人士強調，隨著境內新產能陸續上線，晶片供應短缺問題將在不久後獲得緩解，一位大陸晶片業高層更表示，明年開始「產量不會再是長期問題」。

金融時報此前引述知情人士說法，並結合該報記者實地走訪與衛星影像資料報導，華為自2022年開始在深圳觀瀾建廠，其中一座新廠計畫用於製造7奈米晶片，供應包括智慧型手機與昇騰（Ascend）系列AI晶片之用。

另外兩間工廠已於2024年完工，名義上分別由晶片設備商新凱來（Si Carrier）與記憶體晶片製造商昇維旭（Sway Sure）負責營運。但前這兩間公司實際上仍由華為主導營運，華為透過協助募資、技術支持、共享員工等方式建立合作關係。