娃哈哈宗馥莉首次回應遺產風波：堅持做自己

娃哈哈董事長宗馥莉首次回應遺產風波，沒有針鋒相對的言論，而是透過大陸財經雜誌的專訪，說明公司的經營理念，堅持做自己。她並藉由娃哈哈公司發出聲明強調，創辦人宗慶後直接持有的29.4%股權由遺囑公證證明，確定由宗馥莉100%繼承，並且已經完成工商變更登記。

綜合陸媒分析，針對宗慶後的遺產風波，宗馥莉不是在記者會上怒斥對手，而是在《財經》雜誌的專訪裡，輕描淡寫地把一場沸沸揚揚的「豪門奪嫡」大戲，變成了一場精準的商業聲明。她沒提私生子，沒罵杜建英，她只表態：遺囑在手，股權歸我，誰也別搶。

宗馥莉是宗慶後的獨生女，自小就被寄予厚望。從海外留學歸來後，便一頭栽進了娃哈哈的業務中，一步一腳印地積累經驗，為日後接手家族企業做足準備。去年，宗慶後突然離世，宗馥莉接班一波三折，沒想到，一場遺產風波突如其來。三名自稱是宗慶後私生子的人，堂而皇之地站了出來，對宗馥莉發起了挑戰。他們不僅要求分割宗慶後留下的巨額遺產，還妄圖染指娃哈哈的股權。

在最近的一次專訪中，她條理清晰地闡述了事情的來龍去脈。她明確表示，父親宗慶後生前早已立下公證遺囑，一切財產和股權的分配都有明確的規劃。而自己，作為合法繼承人，已經完成了相關股權的工商變更手續，一切都是合法合規的。這一番斬釘截鐵的回應，就像一顆定心丸，讓不少為她擔憂的人鬆了一口氣。

在家族糾紛公開化一個月後，宗馥莉接受《財經》雜誌專訪。首次以娃哈哈的一把手公開發聲，對外表達她的經營理念、對商業的理解，並回答了部分爭議問題。

宗馥莉在專訪中表示，她不認同「宗馥莉時代」的概念，但是依然會推行自己的決策，搭建自己的團隊。每一位管理者上任後，都會有自己對組織的理解和要求，已經發生的組織架構和人員調整，本質上是對娃哈哈的「職業化升級」。

宗馥莉明確表示，我的「定海神針」就是堅持做自己，以前我是怎樣的，現在還是怎樣，我不會因為風波改變方向。無論外界如何喧囂，企業要走遠靠的是腳踏實地。