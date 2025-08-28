快訊

中國大陸6G技術植入AI算法 帶來新突破

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國6G技術新突破。（中新社）

中國大陸科學家透過植入AI算法，成功研發出超寬帶光電融合集成系統，首次實現全頻段、靈活可調諧的高速無線通信，有望為未來更暢通可靠的6G無線通信提供保障。該成果27日晚在線發表於《自然》雜誌。

新華社報導，6G作為下一代無線通信網絡，需要在多樣化場景下滿足各種頻段的無線信號高速傳輸。然而，傳統電子學硬件僅適應于單個頻段，不同頻段的器件又有不同的設計、結構和材料，很難實現跨頻段或全頻段範圍的工作。

北京大學、香港城市大學組成的聯合研究團隊，歷經4年，自主研發出超寬帶光電融合集成系統。該系統的無線信號從0.5GHz（千兆赫茲）到115GHz範圍內任一頻點都可實現高速傳輸—這一全頻段兼容能力國際領先。該系統還具有靈活可調諧能力，在信號受到干擾時，能動態切換至安全頻段建立新的通信通道，提升了通信的可靠性和頻譜利用效率。

北京大學電子學院副院長王興軍教授說：「這項技術就好比建了一條超寬的高速公路，車輛就是電子信號，車道是頻段。過去，車都只能擠在一兩個車道上，而現在有很多車道可選擇。如果一條道堵了，車還能靈活換道再走，車走得更快，不會堵車。」

王興軍表示，通過植入AI算法，這種新系統將催生更靈活智能的AI無線網絡，不僅可在多種複雜場景下應用，同步實現實時數據傳輸與環境精準感知，還可自動規避干擾信號，讓網絡信號傳輸更安全通暢。

