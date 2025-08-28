中芯國際上半年淨利年增35.6% 全年目標超過同業平均值

大陸晶圓代工一哥中芯國際28日公布今年上半年財報，營收44.56億美元，年增22%；淨利潤3.2億美元（新台幣98億元），年增35.6%。中芯表示，在外部環境無重大變化的前提下，全年的目標是超過可比同業的平均值。

中芯國際在財報中表示，展望 2025 年下半年，美國關稅政策、地緣政治的不確定性及新興市場需求復甦有待持續觀察，下游終端市場的增速仍存在一定挑戰及季節性調整。

中芯國際表示，2025年上半年，在國內外政策變化的影響下，通路加緊備貨、補庫存，公司也積極配合客戶保證出貨，這樣的情況預計將持續到第3季。第4季是行業傳統淡季，急單和提拉出貨的情況會相對放緩。

由於整體產能供不應求，因此放緩的量，並不會對產能利用率，產生明顯影響。在外部環境無重大變化的前提下，全年的目標是超過可比同業的平均值。

中芯國際還指出，2025 年上半年，受美國關稅政策、地緣政治及新興市場復甦等多因素共同作用，智慧手機市場穩中有增，個人電腦市場換機周期開啟，銷量增長；消費電子、智慧穿戴等設備受端側 AI 驅動，市場持續穩健擴張。

產業鏈在地化轉換繼續走強，更多的晶圓代工需求回流本土，產業鏈通路加緊備貨、補庫存。

中芯國際表示，今年上半年實現營收年增超兩成，繼續位居全球晶圓純代工第二位置。產能建設扎實推進。上半年新增近 2 萬片 12 吋標準邏輯月產能，總體產能利用率業界領先，工藝研發和平台建設穩步拓展，產品競爭力和市場影響力顯著增強。