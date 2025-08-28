快訊

中芯國際上半年淨利年增35.6% 全年目標超過同業平均值

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際。圖／聯合報系資料照片
中芯國際。圖／聯合報系資料照片

大陸晶圓代工一哥中芯國際28日公布今年上半年財報，營收44.56億美元，年增22%；淨利潤3.2億美元（新台幣98億元），年增35.6%。中芯表示，在外部環境無重大變化的前提下，全年的目標是超過可比同業的平均值。

中芯國際在財報中表示，展望 2025 年下半年，美國關稅政策、地緣政治的不確定性及新興市場需求復甦有待持續觀察，下游終端市場的增速仍存在一定挑戰及季節性調整。

中芯國際表示，2025年上半年，在國內外政策變化的影響下，通路加緊備貨、補庫存，公司也積極配合客戶保證出貨，這樣的情況預計將持續到第3季。第4季是行業傳統淡季，急單和提拉出貨的情況會相對放緩。

由於整體產能供不應求，因此放緩的量，並不會對產能利用率，產生明顯影響。在外部環境無重大變化的前提下，全年的目標是超過可比同業的平均值。

中芯國際還指出，2025 年上半年，受美國關稅政策、地緣政治及新興市場復甦等多因素共同作用，智慧手機市場穩中有增，個人電腦市場換機周期開啟，銷量增長；消費電子、智慧穿戴等設備受端側 AI 驅動，市場持續穩健擴張。

產業鏈在地化轉換繼續走強，更多的晶圓代工需求回流本土，產業鏈通路加緊備貨、補庫存。

中芯國際表示，今年上半年實現營收年增超兩成，繼續位居全球晶圓純代工第二位置。產能建設扎實推進。上半年新增近 2 萬片 12 吋標準邏輯月產能，總體產能利用率業界領先，工藝研發和平台建設穩步拓展，產品競爭力和市場影響力顯著增強。

中芯

相關新聞

搶瘋了！迷你版Labubu今晚發售 隱藏款已炒至5千元

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）宣布推出迷你版Labubu，將於28日晚間10點線上發售、29日實體發售，延續L...

墨西哥擬上調對陸關稅「滿足美要求」 陸外交部：堅決反對

彭博報導，墨西哥政府擬在下月公布2026年預算提案中提高對中國大陸的關稅，以保護本國企業免受低價進口商品衝擊，並滿足美國...

華為AI晶片產能估明年超越中芯 英媒揭「3大神秘廠」助攻

大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，英媒引述知情人士指，大陸晶片製造商計劃在明年，將人工智慧處理器的總產量提升至目前的3...

路透：陸官方在今明年續推縮減國內鋼鐵產量

路透引述官方文件和知情人士報導，大陸官方將在今明年間繼續推動削減鋼鐵產量。

客艙降溫凍到滿白霧為賣15元毛毯？春秋航空斥謠言

春秋航空「故意調低客艙溫度售賣毛毯」的傳聞，近期引發了不小的熱議，有乘客吐槽客艙內太冷，空調大開猶如冷庫，並配出視頻畫面...

