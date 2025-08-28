墨西哥擬上調對陸關稅「滿足美要求」 陸外交部：堅決反對

彭博報導，墨西哥政府擬在下月公布2026年預算提案中提高對中國大陸的關稅，以保護本國企業免受低價進口商品衝擊，並滿足美國總統川普長期以來的要求。對此，大陸外交部28日表示，中方堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對大陸設限，損害中方正當權益。

報導援引3名知情人士表示，擬議的關稅上調預計將涵蓋汽車、紡織品和塑料等進口商品，旨在保護國內製造商免受大陸補貼產品的競爭衝擊。其中一位知情人士表示，其他亞洲國家預計也將面臨更高的關稅。

報導稱，預算草案定於在9月8日前送交墨西哥國會。知情人士說，具體的稅率尚不清楚，計畫仍可能發生變化。

針對上述報導，大陸外交部發言人郭嘉昆28日在例行記者會上回應，墨西哥是大陸在拉丁美洲的第二大貿易夥伴，大陸是墨西哥第三大出口目的地國，互利共贏是中墨經貿合作的本質特徵。中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，「反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性、排他性措施」。

郭嘉昆強調，中方堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對華設限，損害中方正當權益。相信有關國家將堅持獨立自主，妥善處理相關問題。

報導指出，自今年初以來，川普政府敦促墨西哥效仿美國，提高對大陸進口商品的關稅。隨後墨西哥官員提出了「北美堡壘」概念，旨在限制來自大陸的貨物，同時加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易和製造業聯繫。