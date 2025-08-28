快訊

國民黨祕書長爆「郭台銘先跟侯友宜談過2024總統參選」 侯陣營反駁

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

墨西哥擬上調對陸關稅「滿足美要求」 陸外交部：堅決反對

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。(路透)
大陸外交部發言人郭嘉昆。(路透)

彭博報導，墨西哥政府擬在下月公布2026年預算提案中提高對中國大陸的關稅，以保護本國企業免受低價進口商品衝擊，並滿足美國總統川普長期以來的要求。對此，大陸外交部28日表示，中方堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對大陸設限，損害中方正當權益。

報導援引3名知情人士表示，擬議的關稅上調預計將涵蓋汽車、紡織品和塑料等進口商品，旨在保護國內製造商免受大陸補貼產品的競爭衝擊。其中一位知情人士表示，其他亞洲國家預計也將面臨更高的關稅。

報導稱，預算草案定於在9月8日前送交墨西哥國會。知情人士說，具體的稅率尚不清楚，計畫仍可能發生變化。

針對上述報導，大陸外交部發言人郭嘉昆28日在例行記者會上回應，墨西哥是大陸在拉丁美洲的第二大貿易夥伴，大陸是墨西哥第三大出口目的地國，互利共贏是中墨經貿合作的本質特徵。中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，「反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性、排他性措施」。

郭嘉昆強調，中方堅決反對在他人脅迫下，以各種名目對華設限，損害中方正當權益。相信有關國家將堅持獨立自主，妥善處理相關問題。

報導指出，自今年初以來，川普政府敦促墨西哥效仿美國，提高對大陸進口商品的關稅。隨後墨西哥官員提出了「北美堡壘」概念，旨在限制來自大陸的貨物，同時加強美國、墨西哥和加拿大之間的貿易和製造業聯繫。

美國 墨西哥 外交部

延伸閱讀

英國汽車業對美出口反彈 受惠雙方貿易協議汽車關稅降

美關稅衝擊 外送平台：台中外送員來自製造業增多

日對美5500億美元投資恐生變？赤澤亮正最後關頭取消赴美 原因曝光

南非外長稱迫遷我代表處符合國際現象 我外交部嚴正駁斥

相關新聞

搶瘋了！迷你版Labubu今晚發售 隱藏款已炒至5千元

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）宣布推出迷你版Labubu，將於28日晚間10點線上發售、29日實體發售，延續L...

「我們沒得選」美業界人士：美製無人機 比大疆差又貴

無人機在近來的局部衝突中嶄露頭角，但美國在相關領域的短板，似乎令五角大樓頗為頭疼。根據美媒報導，美業界人士認了「沒得選」...

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

美國晶片大廠輝達（Nvidia）表示，第2財季未向大陸出售任何H20晶片。不過執行長黃仁勳（Jensen Huang）認...

陸央行前行長周小川從「6維度」談穩定幣：存在超發和高槓桿風險

市場傳出大陸將於8月底推動穩定幣之際，中國人民銀行（大陸央行）前行長周小川從6維度談論穩定幣，並發出警告指，央行需防範濫...

華為AI晶片產能估明年超越中芯 英媒揭「3大神秘廠」助攻

大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，英媒引述知情人士指，大陸晶片製造商計劃在明年，將人工智慧處理器的總產量提升至目前的3...

路透：陸官方在今明年續推縮減國內鋼鐵產量

路透引述官方文件和知情人士報導，大陸官方將在今明年間繼續推動削減鋼鐵產量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。