華為AI晶片產能估明年超越中芯 英媒揭「3大神秘廠」助攻

大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，英媒引述知情人士指，大陸晶片製造商計劃在明年，將人工智慧處理器的總產量提升至目前的3倍，其中，1家專門為華為生產AI處理器的工廠，最快將於今年底投入生產，另外2家新廠則預計在明年陸續啟用，屆時產能將超越中芯，以加快降低對輝達晶片的依賴。

英媒金融時報報導，這些新工廠的主要目標是滿足華為的需求，華為方面則未提供進一步細節。但知情人士透露，若3家工廠全部達到滿負荷運轉，總產能將超過目前大陸最大晶圓代工企業中芯同類產線的整體水準。

同時，中芯國際也計劃明年將7奈米晶片的產能翻倍。7奈米製程目前被視為大陸最先進、可量產的水準，而華為正是中芯國際在此領域的最大客戶。

隨著華為需求的逐步轉移，較小型的大陸本土設計公司，如寒武紀、MetaX、壁仞等將分配到更多產能，進一步推動在美國出口管制下蓬勃發展的大陸AI晶片市場。

長期以來半導體都是中美貿易衝突的核心，美國為限制中國大陸AI實力的提升，已禁止輝達向大陸輸出最先進的AI處理器。但大陸產業界人士強調，隨著境內新產能陸續上線，晶片供應短缺問題將在不久後獲得緩解，1位大陸晶片業高層更表示，明年開始「產量不會再是長期問題」。

此外，大陸也計劃在人工智慧（AI）與數據中心領域，大幅提升國產晶片使用比率。另據日媒報導，北京市政府已提出明確計畫，力拚在2027年前達成半導體設計與製造的完全自給；上海市政府也設定目標，2027年要讓數據中心茁壯，特別是AI應用所需晶片的「自主控制率」超過7成。