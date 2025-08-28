2025中國民企500強 京東阿里恆力前三

中國全國工商聯今天在遼寧瀋陽發布「2025中國民營企業500強」。當中顯示，京東集團、阿里巴巴（中國）有限公司、恆力集團有限公司佔據前3，排名與去年相同。

據每日經濟新聞等陸媒報導，這次民營企業500強入圍門檻增至人民幣270.23億元（約新台幣1135億元）；營業收入總額達到43.05兆元；淨利潤合計1.80兆元；研發費用總額1.13兆元，研發人員總數115.17萬人，平均研發經費投入強度2.77%；納稅總額達1.27兆元，納稅額超過10億元的企業有240家，占500強比例為48%。

京東以1.16兆元營收總額位居榜首，第二與第三分別為阿里巴巴、恆力集團。第4至10位依次為華為、比亞迪、騰訊、浙江榮盛控股、吉利控股、盛虹控股及山東魏橋創業集團。

今年全國工商聯組織開展第27次上規模民營企業調研，共有6379家2024年營業收入10億元以上的企業參加，其中營業收入前500位的企業為「2025中國民營企業500強」。

民營企業500強中，72%的企業屬第二產業、66.4%的企業為製造業。

中國民營企業500強在戰略性新興產業積極布局，實際填報的309家企業已投資627個項目，涉及新材料、新能源、新一代訊息技術、高端裝備製造、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業的主要細分領域。