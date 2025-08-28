快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

聽新聞
0:00 / 0:00

搶瘋了！迷你版Labubu今晚發售 隱藏款已炒至5千元

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
泡泡瑪特創辦人王寧20日在財報電話會上宣布推出迷你版Labubu。圖／取自第一財經
泡泡瑪特創辦人王寧20日在財報電話會上宣布推出迷你版Labubu。圖／取自第一財經

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）宣布推出迷你版Labubu，將於28日晚間10點線上發售、29日實體發售，延續Labubu的加價搶購熱潮，迷你版在二手平台的「預售單」已提前開搶，原價人民幣79元（約新台幣337元）的單個盲盒，隱藏版款式最高已被炒價至1,188元（約新台幣5,067元），比原價高出15倍。

泡泡瑪特推出的迷你版Labubu盲盒新品，THE MONSTERS「心底密碼」系列，產品分為A、B兩端，每端包括14款常規及1款隱藏，常規概率1:14，隱藏概率1:168，整套售價為1,106元（人民幣，單位下同，約新台幣4,717元），單隻高約10.5公分，可掛在包包甚至手機上。

陸媒第一財經28日報導，儘管迷你版Labubu還未正式發售，在二手平台，一組迷你版Labubu最高已衝上2,450元，比原價高出1,344元。1位二手交易平台「閒魚」的賣家表示，現在下單會在迷你版Labubu發售後3天內安排發貨，以官網訂單改地址，或快遞順豐發出，稱雖須先交735元訂金，但「保證有貨」。

潮玩二手交易平台「千島」更是已有逾700件迷你版Labubu「在售」。截至28日午間，成交均價為1,921元。隱藏款更被炒出「天價」，平台資訊顯示，單一盲盒「隱藏款-愛心」最低價為679.5元，而在8月25日，有2位用戶分別以1,188元和1,100元成交。

報導指出，迷你版Labubu的交易仍未有相對穩定的市價，千島「求購」的用戶出價，單組盲盒價格落在1,300元至2,000元不等，也有「閒魚」賣家給出1組1,600元的價格，放話「需要直接拍，自有黃牛門店內搶」。

截至28日午間，天貓「泡泡瑪特」旗艦店頁面資訊顯示，已有逾42萬人加購迷你版Labubu，泡泡瑪特微信小程序等官方管道，則暫未顯示預約數。

迷你版Labubu能否再創熱銷奇蹟備受矚目。今年上半年泡泡瑪特營收達138.8億元，泡泡瑪特創辦人王寧20日在財報電話會上曾表示，今年營收本希望做到200億，「現在感覺300億也很輕鬆。」

泡泡瑪特宣布推出迷你版Labubu，將於28日晚間10點線上發售、29日實體發售。此為泡泡瑪特官方微信小程序販售頁面。圖／截自微信
泡泡瑪特宣布推出迷你版Labubu，將於28日晚間10點線上發售、29日實體發售。此為泡泡瑪特官方微信小程序販售頁面。圖／截自微信

台幣 賣家 黃牛 人民幣 泡泡瑪特

延伸閱讀

LABUBU新品還未上市就炒出8倍價 還推迷你版掀熱潮

泡泡瑪特星星人、MOKOKO新品未出先火 陸二手平台上炒到破6千元

Labubu一貨難求 泡泡瑪特創辦人王寧否認飢餓行銷

佛教界醜聞！泰版「紅姐」疑色誘高僧偷拍勒索 涉10高僧8萬淫照

相關新聞

搶瘋了！迷你版Labubu今晚發售 隱藏款已炒至5千元

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）宣布推出迷你版Labubu，將於28日晚間10點線上發售、29日實體發售，延續L...

「我們沒得選」美業界人士：美製無人機 比大疆差又貴

無人機在近來的局部衝突中嶄露頭角，但美國在相關領域的短板，似乎令五角大樓頗為頭疼。根據美媒報導，美業界人士認了「沒得選」...

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

美國晶片大廠輝達（Nvidia）表示，第2財季未向大陸出售任何H20晶片。不過執行長黃仁勳（Jensen Huang）認...

陸央行前行長周小川從「6維度」談穩定幣：存在超發和高槓桿風險

市場傳出大陸將於8月底推動穩定幣之際，中國人民銀行（大陸央行）前行長周小川從6維度談論穩定幣，並發出警告指，央行需防範濫...

客艙降溫凍到滿白霧為賣15元毛毯？春秋航空斥謠言

春秋航空「故意調低客艙溫度售賣毛毯」的傳聞，近期引發了不小的熱議，有乘客吐槽客艙內太冷，空調大開猶如冷庫，並配出視頻畫面...

中進口能源「去美化」 7月幾歸零 「中版星鏈」也加快腳步

美國總統川普第二任期，中國從美國進口的主要能源資源已幾乎歸零。據中國國家統計局數據顯示，7月中國從美國進口的原油、液化天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。