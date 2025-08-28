搶瘋了！迷你版Labubu今晚發售 隱藏款已炒至5千元

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）宣布推出迷你版Labubu，將於28日晚間10點線上發售、29日實體發售，延續Labubu的加價搶購熱潮，迷你版在二手平台的「預售單」已提前開搶，原價人民幣79元（約新台幣337元）的單個盲盒，隱藏版款式最高已被炒價至1,188元（約新台幣5,067元），比原價高出15倍。

泡泡瑪特推出的迷你版Labubu盲盒新品，THE MONSTERS「心底密碼」系列，產品分為A、B兩端，每端包括14款常規及1款隱藏，常規概率1:14，隱藏概率1:168，整套售價為1,106元（人民幣，單位下同，約新台幣4,717元），單隻高約10.5公分，可掛在包包甚至手機上。

陸媒第一財經28日報導，儘管迷你版Labubu還未正式發售，在二手平台，一組迷你版Labubu最高已衝上2,450元，比原價高出1,344元。1位二手交易平台「閒魚」的賣家表示，現在下單會在迷你版Labubu發售後3天內安排發貨，以官網訂單改地址，或快遞順豐發出，稱雖須先交735元訂金，但「保證有貨」。

潮玩二手交易平台「千島」更是已有逾700件迷你版Labubu「在售」。截至28日午間，成交均價為1,921元。隱藏款更被炒出「天價」，平台資訊顯示，單一盲盒「隱藏款-愛心」最低價為679.5元，而在8月25日，有2位用戶分別以1,188元和1,100元成交。

報導指出，迷你版Labubu的交易仍未有相對穩定的市價，千島「求購」的用戶出價，單組盲盒價格落在1,300元至2,000元不等，也有「閒魚」賣家給出1組1,600元的價格，放話「需要直接拍，自有黃牛門店內搶」。

截至28日午間，天貓「泡泡瑪特」旗艦店頁面資訊顯示，已有逾42萬人加購迷你版Labubu，泡泡瑪特微信小程序等官方管道，則暫未顯示預約數。