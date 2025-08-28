聽新聞
黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元
美國晶片大廠輝達（Nvidia）表示，第2財季未向大陸出售任何H20晶片。不過執行長黃仁勳（Jensen Huang）認為，如果輝達能在大陸推出有競爭力的產品，那麼中國大陸對輝達來說，今年就是一個規模達到500億美元（新台幣1.5兆元）的市場機遇。
21世紀經濟報導，由於出口管制政策，大陸市場成為最大變數。雖然輝達先前表示，H20將在大陸恢復銷售，並有新GPU推出，但是目前H20並未出貨。
儘管第2財季未向大陸出售任何H20晶片，但輝達受益於之前預留的價值1.8億美元的H20庫存釋放，以及向大陸以外1位客戶出售價值約6.5億美元的不受限制的H20晶片。
由於地緣政治問題尚未解決，在第3季度的指引中，輝達也沒有把大陸市場H20的銷量預測納入。
黃仁勳在財報後電話會議中表示，如果輝達能在大陸推出有競爭力的產品，那麼中國對輝達來說，今年就是1個規模達到500億美元的市場機遇，未來每年的增速有望達到50%。
黃仁勳提到，正與美國政府商討美國企業進入大陸市場的重要性。他透露，除H20晶片外，未來將Blackwell架構晶片引入大陸也具備「現實可能性」，並強調「我們必須持續宣導美國科技公司主導、並贏得AI競賽的重要性，推動美國技術體系成為全球基準。」
儘管仍不清楚輝達何時能夠實現在大陸看到的上百億美元機遇，黃仁勳最後仍以積極語氣總結，「前方的機會巨大。一場新的工業革命已經開始。AI競賽已經開啟。」
