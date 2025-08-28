受外賣大戰影響 美團第二季淨利潤大跌89%

快訊

中央社／ 上海28日電
圖為中國外送龍頭美團外送員。（新華社資料照片）
中國外送平台今年4月開始掀起「外賣大戰」，美團27日公布第二季財報，經調整淨利潤大跌89%。為應對激烈競爭，導致推廣、廣告、用戶激勵等開支增加，行銷開支年增51.8%。執行長王興直言是受「非理性競爭影響」。

據第一財經、澎湃新聞與香港經濟日報報導，中國食物外送平台巨頭美團27日公布第二季財報，收入為人民幣918.4億元（約新台幣3857億元），年增11.7%，遜於預期的937.24億元。經調整淨利潤為14.9億元，較去年同期大跌89%，遠低於預期的99.71億元。

外界尤其關注「外賣大戰」的影響，美團核心本地商業務第二季經營溢利僅37.21億元，較去年同期大減115.12億元、跌75.6%，經營利潤率年減19.4%至5.7%。在美團財報電話會上，執行長王興更言明第二季業績是受「本季度開始的非理性競爭影響」。

報導指出，由於即時配送交易筆數增加、外送員補貼提高，以及食雜零售與海外業務擴張，美團銷售成本614.26億元，年增27.0%。美團上季為應對外賣及即時零售業務的激烈競爭而不斷調整的業務策略，導致推廣、廣告及用戶激勵的開支增加，第二季銷售及行銷開支達到225.19億元，年增51.8%。

對於今年以來的外賣大戰，王興表示，「我們堅決反對內捲」，但當前外賣市場競爭持續加劇，美團將繼續捍衛市場地位，「美團是在競爭中成長起來的，我們在持續的競爭中實現了今天的領先地位。」同時也指出，「一切花哨過後回歸本質，確保快速可靠地履約、確保經濟實惠的價格。」

然而，由於第二季財報更多反映的是美團和京東在外賣競爭上的影響，而和淘寶閃購的競爭尚未明確反映在財報中。這也意味著後續虧損可能進一步擴大，預計第三季外賣和核心本地業務板塊都將出現重大虧損。

財報發布隔天，28日美團港股開盤暴跌9.72%，報105港元。

