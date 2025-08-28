赴華府前…陸貿易談判代表李成鋼訪問加拿大 承諾解決彼此經貿關切

第28屆中加經貿聯委會26日在加拿大渥太華召開，由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特共同主持。李成鋼表示，中方願與加方一道，推動解決彼此經貿關切，共同拓展更多合作領域。

據大陸商務部網站28日消息，此次中加經貿聯委會召開，雙方就改善和發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、推進務實經貿合作等進行了坦誠、務實和建設性的溝通交流。

李成鋼在會上指出，本次會議是雙方落實兩國總理通話共識的重要舉措。會前，雙方工作層做了大量紮實的準備工作。會議期間，雙方本著相互尊重、互利共贏的精神，積極探討新形勢下中加經貿關係改善發展的具體路徑。

李成鋼表示，中方願與加方一道，以中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年為契機，通過建設性方式和務實行動管控分歧，推動解決彼此經貿關切，共同拓展更多合作領域。

大陸商務部表示，雙方同意繼續發揮中加經貿聯委會機制平台作用，通過後續溝通交流，在經貿領域不斷積累積極成果，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

中國大陸與加拿大近年有數起貿易爭端，大陸今年3月對加拿大部分進口商品加徵關稅，包括對菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅，及對水產品及豬肉加徵25%關稅，藉此反制加拿大去年10月對大陸電動車及鋼鋁分別加徵100%、25%的關稅。

李成鋼26日在渥太華還出席了加拿大商業理事會首席執行官圓桌會，25日則在多倫多會見加拿大—中國貿易理事會董事會成員。

李成鋼將繼續在北美訪問。美國政府日前證實，李成鋼本周將前往華府，與美國副部級官員進行貿易磋商。《華爾街日報》報導，李成鋼將與美方討論大豆採購事宜，也將繼續敦促川普政府放寬對大陸技術銷售限制。