快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

赴華府前…陸貿易談判代表李成鋼訪問加拿大 承諾解決彼此經貿關切

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
第28屆中加經貿聯委會26日在加拿大渥太華召開，由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）、加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特共同主持。圖／取自大陸商務部網站
第28屆中加經貿聯委會26日在加拿大渥太華召開，由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（左）、加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特共同主持。圖／取自大陸商務部網站

第28屆中加經貿聯委會26日在加拿大渥太華召開，由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、加拿大全球事務部國際貿易副部長斯圖爾特共同主持。李成鋼表示，中方願與加方一道，推動解決彼此經貿關切，共同拓展更多合作領域。

據大陸商務部網站28日消息，此次中加經貿聯委會召開，雙方就改善和發展雙邊經貿關係、妥善處理彼此經貿關切、推進務實經貿合作等進行了坦誠、務實和建設性的溝通交流。

李成鋼在會上指出，本次會議是雙方落實兩國總理通話共識的重要舉措。會前，雙方工作層做了大量紮實的準備工作。會議期間，雙方本著相互尊重、互利共贏的精神，積極探討新形勢下中加經貿關係改善發展的具體路徑。

李成鋼表示，中方願與加方一道，以中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年為契機，通過建設性方式和務實行動管控分歧，推動解決彼此經貿關切，共同拓展更多合作領域。

大陸商務部表示，雙方同意繼續發揮中加經貿聯委會機制平台作用，通過後續溝通交流，在經貿領域不斷積累積極成果，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

中國大陸與加拿大近年有數起貿易爭端，大陸今年3月對加拿大部分進口商品加徵關稅，包括對菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅，及對水產品及豬肉加徵25%關稅，藉此反制加拿大去年10月對大陸電動車及鋼鋁分別加徵100%、25%的關稅。

李成鋼26日在渥太華還出席了加拿大商業理事會首席執行官圓桌會，25日則在多倫多會見加拿大—中國貿易理事會董事會成員。

李成鋼將繼續在北美訪問。美國政府日前證實，李成鋼本周將前往華府，與美國副部級官員進行貿易磋商。《華爾街日報》報導，李成鋼將與美方討論大豆採購事宜，也將繼續敦促川普政府放寬對大陸技術銷售限制。

經貿 關係 加拿大 多倫多 貿易談判 大陸商務部

延伸閱讀

關稅不明車市買氣停滯 特斯拉兩車款最高降10萬

川普課印度50%關稅上路 專家：恐被排除在關鍵市場外

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

不加入西方盟友倡議 德總理：不會承認巴勒斯坦國

相關新聞

陸央行前行長周小川從「6維度」談穩定幣：存在超發和高槓桿風險

市場傳出大陸將於8月底推動穩定幣之際，中國人民銀行（大陸央行）前行長周小川從6維度談論穩定幣，並發出警告指，央行需防範濫...

受外賣大戰影響 美團第二季淨利潤大跌89%

中國外送平台今年4月開始掀起「外賣大戰」，美團27日公布第二季財報，經調整淨利潤大跌89%。為應對激烈競爭，導致推廣、廣...

赴華府前…陸貿易談判代表李成鋼訪問加拿大 承諾解決彼此經貿關切

第28屆中加經貿聯委會26日在加拿大渥太華召開，由大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、加拿大全球事務部國際貿易副部...

湖北工商聯辦對接會 助民企開拓非洲市場

湖北省工商聯26日在武漢舉辦「助力民企出海拓市場（非洲片區）對接交流會」，邀請海關、稅務、銀行、商會、保險機構等部門專家...

7月高技術製造業 利潤增長18.9%

大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸7月規模以上工業企業利潤年減1.5％，降幅較6月收窄2.8個百分點，連續2個月收窄...

陸力拚美 加快布局中國版星鏈

中國大陸正加快布局中國版「星鏈」。據央視新聞報導， 8月26日3時8分，中國在海南商業航天發射場使用「長征八號甲」運載火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。