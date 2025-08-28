去美國化 中國自美進口能源趨於零

快訊

中央社／ 台北28日電

美國總統川普第二任期，中國從美國進口的主要能源資源已幾乎為零。7月中國從美國進口的原油、液化天然氣（LNG）、煤炭三類主要能源資源，總量低於1噸，為2019年12月以來的最低。分析指，中國此次能源「去美國化」可能長期持續。

日經中文網報導，調查公司CEIC引述中國國家統計局數據顯示，從3月起從美國進口的LNG為零，自6月起原油進口為零，最新的7月數據同樣為零。

煤炭（含鋼鐵用煤炭）方面，原先從美國進口約135萬噸，5月以後驟減至不足1噸。

報導指出，此次中國的能源「去美國化」動向有可能會長期持續。原因是當前中美貿易談判處於僵持狀態，和2022年俄烏戰爭爆發後，中國強化能源保障，增加進口來源的多元化。

這並非中國首次停止進口美國能源，川普第一任期，中美摩擦劇烈的2019年底，三類主要能源資源進口量也一度降至零，但在隔年中美簽署第一階段協定後就迅速恢復。

CEIC數據顯示，7月中國的天然氣產量為216億立方公尺，年增7.6%，透過與俄羅斯和中亞連接管道進口的天然氣為520萬噸，年增4.8%。同月，中國從俄羅斯進口的原油量年增16.8%。

報導引述丸紅經濟研究所高級主任研究員李雪連指出，能夠從俄羅斯購買低價原油和管道天然氣的中國，對購買LNG等高價資源的意願有所下降。這成為抑制亞洲LNG價格上漲的因素。

