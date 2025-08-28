金融時報：中國擬大增AI晶片產量　降低對輝達依賴

英國「金融時報」今天報導，中國晶片製造商尋求明年將人工智慧（AI）晶片產量提高至目前的3倍，以盡快降低對美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）的依賴。

路透社報導，據「金融時報」（Financial Times）引述2名知情人士的說法指稱，1座專門替中國科技業巨擘華為生產AI處理器的晶圓廠預定最快今年底投產，另有2座晶圓廠預計明年啟用。

金融時報表示，這些新廠雖然設定為專門支援華為，但目前尚不清楚它們的擁有者究竟是誰。華為已否認有設立自有晶圓廠的計畫，也未提供更多細節。

根據知情人士的說法，這3座新廠全面投產後，總產能可望超越中國晶圓代工龍頭中芯國際同類產線目前總產量。

金融時報還報導，中芯國際計劃明年將7奈米製程晶片產能提高1倍，其這類晶片目前最大客戶正是華為。