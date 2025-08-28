聽新聞
0:00 / 0:00
湖北工商聯辦對接會 助民企開拓非洲市場
湖北省工商聯26日在武漢舉辦「助力民企出海拓市場（非洲片區）對接交流會」，邀請海關、稅務、銀行、商會、保險機構等部門專家，為近百家民企解讀出海非洲政策、介紹經驗、對接資源。
中新社報導，湖北省非洲民間商會副會長兼秘書長杜睿說，隨著共建一帶一路倡議與非洲大陸自由貿易區建設深入對接，愈來愈多中國企業、創業者走進非洲，在製造、零售、數位科技、農業、物流等領域加速布局。
「出海非洲不再是要不要去的問題，而是怎樣精準進入的問題。」杜睿表示，該商會扎根非洲近20年，可以在行業准入、政策解讀、安全預警、資源對接等方面，為湖北民營企業精準布局提供支持。
民營企業家王斗所在公司，從事新能源汽車整車全球貿易，今年計畫開闢非洲、南美市場。他說，交流會不僅獲取到一手資訊，還與政府、商會建立聯繫，有助於我們少走彎路、規避風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言