湖北工商聯辦對接會 助民企開拓非洲市場

湖北省工商聯26日在武漢舉辦「助力民企出海拓市場（非洲片區）對接交流會」，邀請海關、稅務、銀行、商會、保險機構等部門專家，為近百家民企解讀出海非洲政策、介紹經驗、對接資源。

中新社報導，湖北省非洲民間商會副會長兼秘書長杜睿說，隨著共建一帶一路倡議與非洲大陸自由貿易區建設深入對接，愈來愈多中國企業、創業者走進非洲，在製造、零售、數位科技、農業、物流等領域加速布局。

「出海非洲不再是要不要去的問題，而是怎樣精準進入的問題。」杜睿表示，該商會扎根非洲近20年，可以在行業准入、政策解讀、安全預警、資源對接等方面，為湖北民營企業精準布局提供支持。

民營企業家王斗所在公司，從事新能源汽車整車全球貿易，今年計畫開闢非洲、南美市場。他說，交流會不僅獲取到一手資訊，還與政府、商會建立聯繫，有助於我們少走彎路、規避風險。