７月高技術製造業 利潤增長18.9%

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸7月規模以上工業企業利潤年減1.5％，降幅較6月收窄2.8個百分點，連續2個月收窄。其中，高技術製造業利潤快速增長，利潤由6月下降0.9％轉為增長18.9％。

前7月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4.02兆元，年減1.7％，降幅較上半年收窄0.1個百分點。其中大陸國有控股企業利潤下降最多，年減7.5％，股份制企業利潤下降2.8％。外商以及台港澳投資企業和民營企業利潤總額，均增長1.8％。

大陸統計局工業司統計師于衛寧解讀2025年7月工業企業利潤數據，表示規模以上工業企業效益狀況呈現以下特點：工業企業營業收入保持增長，利潤降幅連續收窄。製造業利潤較快增長，對規上工業利潤恢復貢獻較大。高技術製造業利潤快速增長，引領作用明顯。「兩新」政策成效顯著，持續帶動行業利潤增長。

其中，高技術製造業利潤快速增長，引領作用明顯。7月高技術製造業利潤由6月下降0.9％轉為增長18.9％，拉動全部規模以上工業企業利潤增速較6月加快2.9個百分點，引領作用明顯。

隨著航空航太事業發展，技術水準不斷向更高層次邁進，航空航天器及設備製造行業利潤增長40.9％；在半導體領域自主創新能力持續增強的背景下，相關的積體電路製造、半導體器件專用設備製造、半導體分立器件製造等行業利潤分別增長176.1％、104.5％、27.1％。

生物醫藥行業高品質發展穩步推進，推動生物藥品製造、化學藥品製劑製造等行業利潤分別增長36.3％、6.9％。

此外，「兩新」政策成效顯著，持續帶動行業利潤增長。7月在大規模設備更新相關政策帶動下，電子和電工機械專用設備製造、通用零部件製造、食品飲料煙草及飼料生產專用設備製造等行業利潤快速增長，年增87.9％、15.3％、11.3％。

于衛寧指出，下階段將保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，進一步擴大國內需求，強化創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級，推動工業經濟持續健康發展。

