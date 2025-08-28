陸力拚美 加快布局中國版星鏈

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
8月26日3時08分，大陸在海南商業航天發射場使用長征八號甲運載火箭，成功將衛星互聯網低軌10組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。 （中新社）
8月26日3時08分，大陸在海南商業航天發射場使用長征八號甲運載火箭，成功將衛星互聯網低軌10組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。 （中新社）

中國大陸正加快布局中國版「星鏈」。據央視新聞報導， 8月26日3時8分，中國在海南商業航天發射場使用「長征八號甲」運載火箭成功衛星互聯網低軌10組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

自去年12月16日成功將衛星互聯網低軌01組衛星發射升空後，大陸近期低軌衛星發射的頻率明顯加快，本月17日才成功將衛星互聯網低軌09組衛星發射升空。

紐約時報日前在一篇報導中指出，在距離地球表面2,000公里以內的軌道上運行的衛星被稱為「低軌衛星」。低軌衛星正日益被視為無人駕駛汽車、無人機作戰和軍事偵察的關鍵基礎設施。中國把馬斯克SpaceX的「星鏈」視為軍事威脅，目前已大筆投資自身衛星互聯網的建設。

根據北京科技報報導，北京航空航天大學宇航學院副院長師鵬指出，低軌衛星互聯網是利用衛星中繼通信技術，構建具備即時信息傳輸能力的星群，從而提供全球範圍內的高速互聯網接入服務。

中國26日發射的互聯網低軌10組衛星是中國版星鏈計畫「國網星座」（GW星座）的一部分，計畫最終將發射1萬2,992枚低軌衛星。

央視新聞指出，大陸26日發射所使用的「長征八號甲」火箭是中國針對中低軌道巨型星座組網發射需求而研製的新一代中型液體運載火箭，自今年2月首飛以來，已是第三次執行發射任務，顯示長征八號甲火箭已具備執行多任務並行的高密度發射能力。

長征八號甲是長征八號火箭的「升級版」，沿用長征八號火箭的一級火箭和助推器，二級升級為更粗更強的箭體，具備太陽同步軌道7噸級的運載能力。

衛星 火箭 成功

延伸閱讀

全球暖化飛安面臨挑戰 中央大學揭去年新航遇劇烈亂流真相

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

萬泰科法說會／AI 高速線與低軌衛星需求暢旺 中期展望樂觀

NBA／「整個系列都在哭」火箭森根狠批勇士犯規多又愛抱怨

相關新聞

華為折疊機 市占75%創新高

根據市調公司IDC最新的報告顯示，今年上半年中國大陸折疊手機市場總出貨量年增12.6％，其中，華為以75％市占率創下歷史...

「北方怎麼了」陸消費增長率連5個月膨風 網：北京喪失曾經的活力

根據官方公布的數據，中國大陸7月社會消費品零售總額年增3.7%。不過中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告...

湖北工商聯辦對接會 助民企開拓非洲市場

湖北省工商聯26日在武漢舉辦「助力民企出海拓市場（非洲片區）對接交流會」，邀請海關、稅務、銀行、商會、保險機構等部門專家...

７月高技術製造業 利潤增長18.9%

大陸統計局27日發布最新數據顯示，大陸7月規模以上工業企業利潤年減1.5％，降幅較6月收窄2.8個百分點，連續2個月收窄...

陸力拚美 加快布局中國版星鏈

中國大陸正加快布局中國版「星鏈」。據央視新聞報導， 8月26日3時8分，中國在海南商業航天發射場使用「長征八號甲」運載火...

去美國化 陸自美進口能源近歸零

美國總統川普第二任期，中國大陸從美國進口的主要能源資源已幾乎歸零。據大陸國家統計局數據顯示，七月大陸從美國進口的原油、液...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。