大陸官方釋訊號 讓人民幣升值
人民幣對美元中間價昨（27）日升80點至7.1108，創2024年11月6日以來近十個月最高，較路透預測偏強約450點，市場解讀大陸監管層有意透過中間價釋放偏強信號，在美元可能進入貶值周期的背景下，官方有推動人民幣升值的意願和基本面基礎。
2025年5月中旬以來，人民幣對美元中間價升值態勢明顯。彭博報導，法國農業信貸銀行高級新興市場策略師Eddie Cheung表示，這更多是對美元走弱的回應，而非人民幣走強信號；澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh認為，中間價比預想的要強得多，突破7.12關口，顯示監管層顯然並不介意人民幣出現更多升值。
北京商報報導，中信證券首席經濟學家明明表示，大陸近期穩匯率政策張弛有度、國內權益市場表現較好帶動外資流入以及美國聯準會降息預期抬升等因素，支撐了人民幣匯率行情。
招商證券分析師認為，強勁的出口表現為匯率提供了支撐，而中國尋求在「十四五」收官之年躋身高收入國家行列，也意味著強勢本幣的重要性。他表示，若美元指數偏弱，同時人民幣開啟升值通道，外資將增持中國權益資產。9月被視為一個重要的觀察窗口。
