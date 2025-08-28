寒武紀上衝一度躍股王 「茅台魔咒」再現...大盤跳水

就在大陸AI晶片巨頭寒武紀股價超越了貴州茅台，一度成為A股市場第一高價股的時候，沒想到就引發了一場市場大跳水，A股的「茅台魔咒」再現。

上交所科創板上市公司、有「中國輝達」之稱的寒武紀股價，昨（27）日盤中一度大漲10%，最高見到人民幣1,464.98元，一度超過貴州茅台，成為A股股王。惟最終漲幅收斂至3.24%，收在人民幣1,372.10元，仍低於貴州茅台收盤價人民幣1,448元。

就在寒武紀一度超越貴州茅台後，隨後就引發了市場大跳水。截至收盤，上證指數跌1.76%，深證成指跌1.43%，創業板指跌0.69%，滬深兩市全天成交額高達人民幣3.17兆元。

歷史上曾有中國船舶、全通教育、長春高新等股票價格超過貴州茅台，成為A股第一高價股，但無一例外，在股價超過茅台之後均出現巨大回落，因此也產生了「茅台魔咒」這一說法。

分析指出，這背後可能也是一種市場的博弈，當股價超過茅台的時候，意味著市場的情緒已經達到了一個極點，所以很容易就觸發了市場回檔。

彭博報導，大陸股市近期上漲主要是受流動性驅動，而非源於經濟基本面改善。主要股指均觸及超買水準。儘管一些分析師對股市上漲仍持樂觀態度，但借助融資買入股票的情況迅速擴張，或許是另一個令人擔憂的原因。

報導指出，滬深300指數今年已上漲逾13%，相對於未來12個月盈利的預期本益比接近15倍，為2022年初以來的最高水準，且高於約12倍的十年平均水準；衡量小型股表現的中證500指數預期本益比約為21倍，遠高於17倍的十年平均水準。包含眾多晶片股的科創50指數在最新一輪上漲行情中尤為顯著。