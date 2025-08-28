陸刺激消費 下月推新政

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸商務部副部長盛秋平昨（27）日表示，9月將推出擴大服務消費措施，統籌財政、金融等手段，激發服務消費。他表示，將擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，將更多服務消費納入鼓勵外商投資產業目錄。

會上並預告2025年中國國際服務貿易交易會（服貿會）將於9月10日至14日在北京舉辦。據悉，該會已經舉辦11屆，今年主題為「數智領航，服貿煥新」，聚焦AI、醫療健康等議題，目前已有近2,000家企業擬線下參展，包括近500家世界500強和國際行業龍頭企業。

大陸國務院總理李強26日主持專題學習時表示，目前大陸服務貿易離先進國家水平仍有差距，隨著發展，要把服務貿易創新擺在首要位置。服務進口方面，推動服務貿易制度型開放，進一步壓減跨境服務貿易負面清單，有序放寬服務領域市場准入；出口則要依托比較優勢，著力提升服務出口的國際競爭力。

官方數據顯示，2025年上半年，大陸服務進出口總額人民幣3.9兆元，年增8%。服務貿易逆差人民幣5,107億元。服務貿易領域包含商業、通訊、建築及相關工程、金融、旅遊、文體娛、運輸、健康與社會、教育服務、分銷等；服務消費則涵蓋醫療保健、交通通訊、教育教養、文化娛樂等領域。

