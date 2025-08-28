大陸工業利潤連三月下跌 高科技熱潮無法單獨推動增長

大陸國家統計局最新發布數據顯示，7月規模以上工業企業利潤年減1.5%，已連續第三個月下滑，但跌幅較6月收斂2.8個百分點。分析指出，儘管高科技產業獲利支撐部分增長，但整體需求疲弱、工業通縮及外部不確定性仍給企業經營帶來壓力。

1至7月，大陸全國規模以上工業企業利潤總額人民幣4.02兆元，年減1.7%。從企業類型來看，國有控股企業利潤下降7.5%，約為人民幣1.28兆元；股份制企業下降2.8%，約為人民幣2.97兆元；外商及港澳台投資企業和私營企業均增長1.8%，分別約為人民幣1.02兆元、1.11兆元。

大陸工業累計營收及利潤年增速

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧稱，高技術製造業利潤由6月下降0.9%轉為增長18.9%，對整體利潤增速提升貢獻明顯。消費品行業在「以舊換新」政策帶動下，7月計算機整機製造、智慧無人飛行器製造、家用清潔衛生電器具製造等行業利潤均大幅增長。

浙商證券首席經濟學家李超認為，雖然兩新政策持續發力推動工業企業利潤增速持續修復，但以價換量特徵仍然較為顯著，體現有效需求相對於供給仍有較大的加力空間，價格偏低對工業企業利潤增速的拖累較大。

路透分析，大陸工業利潤下滑與需求低迷及出廠價格持續走跌（工業通縮）有關，企業經營面臨困境。荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林指，今年關稅升級加劇成本競爭，尤其在產能過剩疑慮下更明顯，需要依靠官方支撐提振內需，以抵消拖累因素。

彭博行業分析師朱懌（Eric Zhu）說，高科技產業盈利抵消其他行業需求疲弱帶來的困境，但對整體經濟而言，高科技熱潮無法單獨推動增長。彭博還指，大陸新出口訂單指數出現三個月以來最大跌幅，海外需求前景堪憂。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，「反內捲」政策的早期效果已顯現，利潤率略升是明顯信號。風險顧問公司Teneo管理總監威爾道（Gabriel Wildau）則認為，政策仍屬漸進，若市場壓力持續，通縮或低通膨可能迫使中國產業加速整併或淘汰落後產能。