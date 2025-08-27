輸給山寨！無印良品大陸商標訴訟敗訴 部分商品僅能用「MUJI」

日本知名居家生活品牌「無印良品（MUJI）」近期在大陸遭遇商標挫折。日媒指出，針對當地企業已註冊的「24類」商品商標訴訟最終敗訴，最高人民法院駁回再審請求，部分產品在大陸只能使用「MUJI」商標。

日經中文網報導，經營生活雜貨店「無印良品」的良品計劃公司在大陸銷售的部分商品不能使用「無印良品」商標。大陸當地企業率先註冊的無印良品商標，無印良品母公司「良品計劃」向當局申請商標無效的訴訟已經終結，良品計劃確定敗訴。其中，良品計劃對於毛巾、床罩等被稱為「24類」的商品，目前只能使用MUJI商標，今後也將繼續使用MUJI商標。

良品計劃指，當地最高人民法院6月駁回該公司的再審請求，良品計劃確定敗訴。良品計劃於2019年就大陸當地企業已註冊的24類商標，向大陸國家智慧財產權局提出宣告無效的申請但未獲認可，2020年提起餎行政訴訟。

報導還提到，2021年的一審、2023年的二審均未認可良品計劃方面的訴求，2024年7月申請再審。在大陸，良品計劃只能對於24類以外的商品可使用無印良品商標。關於24類商品，由於目前也在使用MUJI商標，因此該公司表示「對銷售幾乎沒有影響」。

事實上，近段時間以來，無印良品在大陸所遭遇到的「麻煩事」不止於此。近來，無印良品在大陸市場掀起一股「關店潮」，上海、蘇州、煙台、長沙等門市陸續關閉，北京世茂工三店將於8月31日終止營業。

界面新聞提到，公開資料顯示，無印良品創立於1980年， 2005年正式進入大陸市場，截止到2024年8月在大陸門市總數超過400家，大陸市場也是除日本本土之外的第二大營收支柱。

2014到2016年，無印良品的大陸銷售額成長率曾高達14.3%、14.5%和45.7%。但2018年第二季首現負成長。2022財年，無印良品母公司良品計劃營收營業利潤跌幅27.8% ，大陸全年同店銷售額為前一年的88.4%。為爭取中大陸市場，先前無印良品在大陸推出包括降價、推出聯名產品、增售寵物用品、即時零售等業務。

另，中國商報指，儘管挑戰重重，從最新財報看，無印良品在大陸市場仍有一定基本盤和修復韌性，截至2025年5月底的9個月內，大陸直營與電商業務連續10個月增長，累計年比高達117.3%，門市總數增至414家，繼續穩居海外最大市場，護膚美容與家居品類成為主要增長動力。

然而，業界有觀點認為，無印良品極簡風格已被名創優品、網易嚴選等「平替」品牌複製，價格優勢不足，使得2024財年中國區營收（1,182億日元）落後於年收入逾人民幣170億元的名創優品，消費者的選擇正逐漸傾向更高「性價比」品牌。