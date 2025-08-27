AI晶片寒武紀飆漲 一度躍登陸股王

大陸人工智慧晶片龍頭寒武紀近期股價走勢強勁，二十七日盤中一度有七分鐘超越貴州茅台，登上大陸A股新股王，其後雖賣壓出現，王座得而復失，不過近一個月來，寒武紀股價漲幅已超過百分之一二○，市場普遍認為，寒武紀成為Ａ股股王只是時間問題。

在昨晚揭曉上半年財報後，寒武紀二十七日盤中漲逾百分之十攻上一四六四元（人民幣，下同，約新台幣六二六六元），一度擠下貴州茅台成為Ａ股新股王，市值一度衝破六千億，但尾盤漲幅收窄，收盤上漲百分之三點二四報一三七二元。貴州茅台雖下跌逾百分之二，收報一四四八元，「股王」寶座最終力保不失。

寒武紀股價廿二日就突破一千元，與貴州茅台成為A股唯二的千元個股，總市值已達五七四○億元，在大陸半導體股僅次於中芯國際。

寒武紀在大陸被視為「國產AI晶片第一股」，主營業務為應用於各類雲端伺服器、邊緣運算設備、終端設備中ＡＩ核心晶片的研發、設計與銷售。

隨DeepSeek等大陸國產大模型密集發布，推高ＡＩ算力需求，寒武紀更被寄予陸版「輝達」厚望。七月廿五日至八月廿六日，寒武紀股價已累計上漲百分之一二一，二〇二三年至今漲幅達百分之二五〇〇。

高盛廿四日將寒武紀維持「買進」評級。高盛認為，在大陸雲端服務商資本支出增加、供應鏈尋求多元化以及寒武紀對研發的堅定投入等共同推動下，長期成長前景可期。

寒武紀廿六日公布，今年上半年營收廿八點八億元，年增幅高達百分之四三四七點八二；淨利潤十點三八億元，首度轉虧為盈。