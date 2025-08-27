海外布局再擴張 京東攜手兩公司擬在新加坡發行REIT

大陸電商巨頭京東近年來持續將海外布局擴大。路透引述知情人士指，京東集團的房地產投資部門和另外兩家公司計劃在新加坡推出房地產投資信託基金（REIT），其資產價值或超10億美元（約新台幣306億元）。

路透稱，知情人士透露，此次參與發起該信託基金的三方分別為：京東集團旗下未上市的基礎建設投資與資產管理平台 「京東產發」（JD Property）、瑞士投資公司Partners Group（合眾集團），以及由亞洲投資機構高瓴資本（Hillhouse）支持的EZA Hill Property。知情人士還補充，此計劃中的REIT最早可能於明（2026）年在新加坡交易所（SGX）上市。

報導指，若上述計劃成功推進，這個由京東產發支持的REIT將成為近一年多來新加坡房地產REIT領域中規模最大的新參與者之一。這一動態也顯示出市場對該領域的信心正逐步增強，同時也凸顯中國資本在東南亞地區的影響力正不斷提升。

知情人士還提到，本月京東產發、Partners Group與EZA Hill已聯合收購凱德騰飛REIT旗下四項物流資產，交易金額達新幣3.06億元。三方目前正在敲定REIT的資產組合，預計將納入這些工業地產，並計劃逐步擴展至東南亞區域內更多工業及物流資產。相關企業目標於今年10月前完成REIT設立，最終估值將視資產組合而定。

路透提到，此次REIT計劃正值新加坡房地產投資信託基金市場出現初步復甦。自2021年以來，新上市活動受利率上升及宏觀經濟不確定性影響一度停滯。近期，NTT DC REIT完成首次IPO，為2021年以來新加坡最大規模REIT上市，同時基準股指自7月底創歷史高點，顯示投資人意願回升。

公開資料顯示，京東產發由京東控股，過去三年已在日本、印尼、阿拉伯聯合大公國等9國運營超過50個項目，少數股東包括華平投資與高瓴資本，也與新加坡GIC及阿布達比Mubadala等主權基金合作籌集資金。EZA Hill Property則由高瓴資本旗下Rava Partners支持，在東南亞積極收購物流及工業資產。

據了解，京東集團財務報表顯示，京東產發隸屬於集團「新業務」 板塊，該板塊還涵蓋京東到家（JD Food Delivery）、京喜（Jingxi）及海外業務等業務線。