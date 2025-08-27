華為發表AI SSD新品 提升AI訓練效率和推理體驗

華為27日發表面向AI時代的高端SSD—Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品，欲打破傳統AI記憶體的性能和容量瓶頸，提升AI訓練效率和推理體驗。

21世紀經濟報導，SSD是指固態硬碟，硬碟是企業級存儲的主要部件，是保存資料的關鍵介質，主要包括HDD（機械硬碟）和SSD（固態硬碟）兩大類。其中，SSD 是基於半導體晶片（NAND Flash快閃記憶體）的無機械存放裝置，原理類似「大容量隨身碟」，完全依靠電信訊號讀寫資料。

華為公司副總裁、資料存儲產品線總裁周躍峰表示，日益嚴重的記憶體牆和容量牆，成為AI訓推效率和體驗的關鍵瓶頸，這對IT基礎設施的性能和成本都提出了巨大挑戰，影響AI商業正循環。

華為本次發表的AI SSD新品，是專門為AI工作負載優化的高性能、大容量固態硬碟，包含極致性能盤、高性能盤和大容量盤三種類型。

據介紹，Huawei OceanDisk EX 560（極致性能碟）的隨機寫性能最高可達1500K IOPS，隨機寫時延低於7µs，耐久性可達60 DWPD（每日全碟寫入次數），適用於AI一體機訓練場景，通過高性能AI SSD將單機可微調的模型參數擴大6倍，實現千億參數大模型輕鬆可微調。

Huawei OceanDisk SP 560（高性能碟）強調高性價比，隨機寫性能最高可達600K IOPS，隨機寫時延低於7µs，耐久性1 DWPD，適用於一體機和集群的推理場景，可推理序列長度提升2.5倍，進一步優化推理體驗和成本，實現TPS提升1~2倍，首Token時延降低75%。

Huawei OceanDisk LC 560（大容量碟）的最大單盤物理容量245TB，讀頻寬可達14.7GB/s，適用於集群訓練場景，幫助資料獲取預處理效率提升6.6倍，實現高效存儲海量多模態語料庫。

同時，華為還推出DiskBooster驅動軟體，支援AI SSD與HBM、DDR記憶體智慧協同，通過記憶體擴展技術實現虛擬池化記憶體20倍擴展。同時該軟體還具備智慧多流技術，與上層應用配合，有效降低寫放大效應，進一步提升AI SSD壽命。

面對AI新機遇，華為等國內廠商正在加大SSD的布局，在AI存儲上持續突破。發表會上，華為還聯合中國電子工業標準化技術協會資料存儲專業委員會、上海人工智慧研究院及多家夥伴，共同啟動「AI SSD創新聯盟」，持續推動產業生態協同和技術創新。