快訊

行業產能過剩仍嚴峻 陸太陽能四巨頭半年報虧損再寫新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸光伏巨頭虧持續反映出產業鏈價格的斷崖式下跌，也暴露出行業產能過剩、競爭白熱化的嚴峻現實。圖為隆基股份西安組件工廠太陽能光伏組件產品生產線。（新華社）
大陸光伏巨頭虧持續反映出產業鏈價格的斷崖式下跌，也暴露出行業產能過剩、競爭白熱化的嚴峻現實。圖為隆基股份西安組件工廠太陽能光伏組件產品生產線。（新華社）

大陸光伏（太陽能光電）業者處境仍艱困，近日披露的半年報顯示，通威股份、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、TCL中環等大陸五大光伏巨頭上半年合計淨虧損達人民幣173億元。除了隆基綠能外，其餘四家企業均寫下各自歷史同期最大虧損。顯示對於反內捲政策加碼的壓力持續擴大。

財報顯示，通威股份上半年實現營業收入人民幣406億元，年減7.51%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤虧損人民幣49.55億元；TCL中環報告期內營業收入人民幣134億元，年減17.36%，虧損人民幣42億元。該公司光伏矽片產品的毛利率為-23.74%，較上年同期進一步下降。

天合光能則交出自上市以來的首份虧損中報。公司報告期內營入人民幣311億元，年減27.72%；歸屬於母公司所有者的淨利潤虧損人民幣29億元，利潤較上年同期減少654.47%；晶澳科技實現營業收入人民幣239億元，年減36.01%；歸母淨利潤虧損人民幣26億元，上年同期虧損人民幣9億元，虧損擴大。

而巨額虧損持續反映出產業鏈價格的斷崖式下跌，也暴露出行業產能過剩、競爭白熱化的嚴峻現實。但在近期反內捲倡議下，事情或許迎來轉機。

大陸國家能源局近日披露的月度裝機數據，7月大陸國內光伏新增裝機規模11.64GW，較上月下降18.9%，年減44.7%，創2025年以來新低。

6月以來，大陸官方推動光伏業反內捲，中央財經委員會提出要規範低價無序競爭、淘汰落後產能;8月19日，工信部聯合發改委、國資委等相關部門召開光伏產業座談會，進一步規範產業競爭秩序。政策明確要求通過供給側改革淘汰落後產能，推動行業集中度提升。

而業內年初認為轉折點不久將到來，南都灣財社此前引述TCL中環相關負責人說法稱，「從和行業內外的人交流來看，我們認為最晚在2025年年底，可能看到光伏行業出現轉折」因為光伏行業的下行周期不太會拉長至3-5年。主因在於整個行業現金流失水平高，企業資金緊張，整個行業經不起長時間的巨額虧損，「會有很多企業堅持不下去」。

太陽能

傳產面臨四重挑戰

