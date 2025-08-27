北京或放手讓人民幣升值？陸分析稱9月是觀察窗口

截至26日，在岸與離岸人民幣兌美元匯率已連續第三天上漲，雙雙逼近7.15元重要關口，27日一度升破7.15元。這波上漲動能來自內生動力。招商證券分析師認為，在美元可能進入貶值周期的背景下，大陸官方有推動人民幣升值的意願和基本面基礎。

在岸人民幣對美元27日開盤走高。上證報引述Wind數據顯示，截至9時50分，在岸人民幣對美元報7.1466元，盤中最高觸及7.1447元，創2024年11月8日以來新高。與此同時，離岸人民幣對美元快速拉升，一度報7.1474。截至發稿，在岸、離岸人民幣皆回歸到7.16元

近期人民幣持續升值，外界關注是否迎來一波升值。證券日報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青預計，短期內人民幣匯率還會處於偏強運行狀態。長期來看，國際方面，伴隨美聯準會恢復降息以及關稅政策對美國經濟衝擊逐步顯現，美元指數還將承受一定下行壓力；但上半年美元跌幅巨大，後期也會有較強的抗跌韌性。

王青進一步指出，外部波動對大陸出口的影響或逐步顯現，而逆週期調節政策加碼將確保經濟運行基本穩定，這方面有充足的政策空間。由此，接下來人民幣對美元匯率仍將以穩為主，持續升值或大幅貶值的風險都不大。

華爾街見聞報導，有多項訊號顯示市場情緒正在轉向：一是美元對港元匯率近期跌至5月12日以來最低，離岸人民幣一個月隱含波動率則降至2.88%的低位，表明市場對匯率穩定的預期增強；此外，追蹤在美國上市中概股表現的納斯達克金龍中國指數實現五連漲，收於3月20日以來的最高水平，顯示海外投資者情緒顯著改善。

招商證券分析師認為，強勁的出口表現為匯率提供了支撐，而中國尋求在「十四五」收官之年躋身高收入國家行列，也意味著強勢本幣的重要性。他表示，若美元指數偏弱，同時人民幣開啟升值通道，外資將大概率增持中國權益資產。9月被視為一個重要的觀察窗口，如果屆時美聯準會如期降息，中美利差收窄，將為人民幣升值創造有利條件。