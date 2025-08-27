快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

上海宣布加速推進「城中村」改造 列優先改造範圍

中央社／ 台北27日電

中國上海市政府今天宣布，將加速推進全市「城中村」改造工作，並對此發布實施意見，要求將「群眾需求迫切」、「城市安全和社會治理隱患多」的城中村，優先納入改造範圍。

依中國一般定義，「城中村」是指農村在城市擴張被納入，且耕地被闢為城市建築後，成為城市一部分的老舊聚落，形同「都市裡的村莊」。這些聚落的發展程度普遍落後於城市其他部分，且通常游離於現代城市管理之外，導致生活環境相對不如城市其他部分。

澎湃新聞報導，上海市政府辦公廳今天發布名為「關於加快推進本市城中村改造工作的實施意見」的文件，作出上述宣示及具體指示。

這項意見指出，上海「城中村」加速改造的範圍，主要是位於中心城區周邊、老城鎮地區（撤銷建制的鎮）、城鄉結合部，以集體建設用地為主，現狀為村民宅基地和其他用地相互交織，被城鎮建成區包圍或基本包圍的自然村。並將「群眾需求迫切」、「城市安全和社會治理隱患多」的「城中村」，優先納入改造範圍。

意見提到，要透過項目整體改造、實施規劃拔點、整治提升等方式，多措並舉對城中村進行拆除新建、拆整結合或整治提升。

這項意見表示，要進一步摸清全市「城中村」總量、分布、規模等情況。銜接國土空間規劃、國民經濟和社會發展規劃，結合實際情況編製「城中村」改造行動計劃，明確改造方式、資金籌措安排等，按照「實施一批、儲備一批、謀劃一批」的原則，滾動推進改造。

同時，城中村改造項目啟動後，要加快實施方案備案、徵收補償安置、動遷收尾騰地、公益性項目建設、經營性土地出讓及項目開發建設等工作。

意見並要求，要先行安排安置房的供地和建設，加強安置房規劃設計和建設管理，確保安置房在合理工期內建成，配套基礎設施和公共服務設施與安置房同步規劃、同步設計、同步報批、同步建設、同步交付使用，減少改造戶在外過渡時間。

據中國媒體先前報導，上海市今年初已先啟動25個「城中村」改造，其中奉賢貝港、青浦鳳溪已開工，將有1.2萬戶居民受惠。

上海

延伸閱讀

大九學堂訪上海 看《南京照相館》深刻認識抗日史

寒武紀拚股王進逼貴州茅台 凸顯股民投資風向轉變

兩岸青年匯 街舞電競搭交流舞台

大九學堂結束上海行返台 看「南京照相館」訪四行倉庫

相關新聞

「北方怎麼了」陸消費增長率連5個月膨風 網：北京喪失曾經的活力

根據官方公布的數據，中國大陸7月社會消費品零售總額年增3.7%。不過中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告...

北京或放手讓人民幣升值？陸分析稱9月是觀察窗口

截至26日，在岸與離岸人民幣兌美元匯率已連續第三天上漲，雙雙逼近7.15元重要關口，27日一度升破7.15元。這波上漲動...

行業產能過剩仍嚴峻 陸太陽能四巨頭半年報虧損再寫新高

大陸光伏（太陽能光電）業者處境仍艱困，近日披露的半年報顯示，通威股份、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、TCL中環等大陸五大...

繼上海公布房產新政後 蘇州再鬆綁取消市區新房限售

上海日前公布房地產新政之後，蘇州也對樓市政策進行了優化。微信公眾號「蘇州住建」26日深夜公布樓市新政，蘇州取消市區範圍內...

A股連漲之際風險管控加碼 國金證券率先上調融資保證金比例

大陸券商國金證券上調了融資保證金比例，成為近期A股快速走牛之際，首家公開作出這一調整的證券公司。國金證券公告，自27日起...

陸商務部9月公布擴大服務消費政策措施 還要舉辦服貿會

為了激發大陸服務消費新增量，大陸商務部副部長盛秋平27日表示，商務部近期將會同有關部門，公布系列促進服務出口政策，包括財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。