上海宣布加速推進「城中村」改造 列優先改造範圍

中國上海市政府今天宣布，將加速推進全市「城中村」改造工作，並對此發布實施意見，要求將「群眾需求迫切」、「城市安全和社會治理隱患多」的城中村，優先納入改造範圍。

依中國一般定義，「城中村」是指農村在城市擴張被納入，且耕地被闢為城市建築後，成為城市一部分的老舊聚落，形同「都市裡的村莊」。這些聚落的發展程度普遍落後於城市其他部分，且通常游離於現代城市管理之外，導致生活環境相對不如城市其他部分。

澎湃新聞報導，上海市政府辦公廳今天發布名為「關於加快推進本市城中村改造工作的實施意見」的文件，作出上述宣示及具體指示。

這項意見指出，上海「城中村」加速改造的範圍，主要是位於中心城區周邊、老城鎮地區（撤銷建制的鎮）、城鄉結合部，以集體建設用地為主，現狀為村民宅基地和其他用地相互交織，被城鎮建成區包圍或基本包圍的自然村。並將「群眾需求迫切」、「城市安全和社會治理隱患多」的「城中村」，優先納入改造範圍。

意見提到，要透過項目整體改造、實施規劃拔點、整治提升等方式，多措並舉對城中村進行拆除新建、拆整結合或整治提升。

這項意見表示，要進一步摸清全市「城中村」總量、分布、規模等情況。銜接國土空間規劃、國民經濟和社會發展規劃，結合實際情況編製「城中村」改造行動計劃，明確改造方式、資金籌措安排等，按照「實施一批、儲備一批、謀劃一批」的原則，滾動推進改造。

同時，城中村改造項目啟動後，要加快實施方案備案、徵收補償安置、動遷收尾騰地、公益性項目建設、經營性土地出讓及項目開發建設等工作。

意見並要求，要先行安排安置房的供地和建設，加強安置房規劃設計和建設管理，確保安置房在合理工期內建成，配套基礎設施和公共服務設施與安置房同步規劃、同步設計、同步報批、同步建設、同步交付使用，減少改造戶在外過渡時間。

據中國媒體先前報導，上海市今年初已先啟動25個「城中村」改造，其中奉賢貝港、青浦鳳溪已開工，將有1.2萬戶居民受惠。