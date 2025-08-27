A股連漲之際風險管控加碼 國金證券率先上調融資保證金比例

大陸券商國金證券上調了融資保證金比例，成為近期A股快速走牛之際，首家公開作出這一調整的證券公司。國金證券公告，自27日起新開立的除北交所以外標的證券的融資合約保證金比例調整為100%。上周該券商已將新開立的北交所標的證券融資合約保證金比例調整為這一水平。

彭博報導，此舉或是券商面對股指來到高位時的風險收緊措施，以避免因潛在的急跌而導致兩融業務出現壞帳。過去一個月，流動性等因素推動境內A股大漲，上證指數觸及十年高點，但表現與低迷的經濟脫節引發了人們對漲勢持久性的懷疑。

財聯社報導，不過中信證券、國泰海通、華泰證券等龍頭券商，以及部分中小券商均表示，當前融資保證金比例仍維持80%，暫未收到調整通知，也暫無調整計畫。

華創證券非銀團隊認為，國金證券的調整更多是基於公司近期經營槓桿的考慮，並非行業整體行為。

業內分析人士指出，當前兩融市場活躍度較高，投資者融資需求短期內呈現增長態勢，這一背景下，部分中小券商可能面臨資金流動性壓力。與大型券商相比，中小券商的註冊資本、淨資產等規模普遍較小，使得它們在一開始可用於開展融資業務的資金基數就相對較少。

此外，中小券商的債務融資工具主要包括信貸、債券發行、短期融資券等，融資管道相對狹窄。而且，中小券商的信用評級通常低於大型券商，在債券發行等融資方式上面臨更高的門檻和成本，融資難度較大。

多家基金公司近日發出限制申購令，或許有風險控制的考量。易方達基金26日公告稱，旗下先鋒成長混合型證券投資基金、瑞享靈活配置混合型證券投資基金即日起暫停大額申購及大額轉換轉入業務。

2023年9月初為增加市場活躍度，上海、深圳和北京交易所，將投資者買入證券時的融資保證金最低比例，由100%降低至80%。