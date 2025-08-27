繼上海公布房產新政後 蘇州再鬆綁取消市區新房限售

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海日前公布房地產新政之後，蘇州也對樓市政策進行了優化。微信公眾號「蘇州住建」26日深夜公布樓市新政，蘇州取消市區範圍內新建商品住房2年限售。新華社
上海日前公布房地產新政之後，蘇州也對樓市政策進行了優化。微信公眾號「蘇州住建」26日深夜公布樓市新政，蘇州取消市區範圍內新建商品住房2年限售。新華社

上海日前公布房地產新政之後，蘇州也對樓市政策進行了優化。微信公眾號「蘇州住建」26日深夜公布樓市新政，蘇州取消市區範圍內新建商品住房2年限售。

分析認為，蘇州本次政策的目的，意在降低置換門檻，釋放改善性需求。不過，上海放寬外環外購房門檻後，部分原計劃在蘇州購房的上海外溢需求，包括如昆山、太倉等地可能回流上海，可能會對蘇州市場形成一定壓力。

財聯社報導，蘇州市住建局明確，為進一步滿足居民改善性住房需求，即日起，取消蘇州市區範圍內新建商品住房取得不動產權登記證書滿2年方可轉讓的限制措施（有特殊限制轉讓要求的住房除外）。

58安居客研究院院長張波指出，上海外環外放鬆限購後，對環滬區域市場影響非常直接，會形成一定的虹吸效應。蘇州跟進放鬆政策，一方面是為了提升本地市場活躍度，另一方面也是應對滬上政策的快速舉措。

張波指出，蘇州自2022年取消二手房限售，2024年1月全面取消限購，本次取消新房限售，代表蘇州相關限制性政策加速從市場淡出。

按目前購房政策，蘇州全市範圍內不再審核購房資格，所有戶型全面放開，沒有套數限制，非本地戶籍與本地戶籍居民家庭適用同等政策。

從市場表現來看，分析人士介紹，蘇州市場仍面臨一定壓力。

據中指院監測數據，2025年7月，蘇州新建住宅價格指數與上月相比下跌0.02%，樣本平均價格為每平方公尺人民幣18,873元。中指院百城新建住宅價格指數顯示，今年7月蘇州二手房價格指數與上月相比下跌0.74%，樣本平均價格為每平方公尺人民幣22,264元。

成交量方面，據克而瑞數據，今年前7月，蘇州市區商品住宅成交面積為178.1萬平方公尺，年減10%。

作為長三角重要城市，蘇州此次取消住房限售政策，將有助於提升房地產市場流動性。

易居研究院副院長嚴躍進認為，當前改善性住房需求積極釋放，蘇州原有的轉讓限制措施，在一定程度上制約了居民住房條件的改善。

張波補充，限售鬆綁，在一定程度上會加速環滬區域二手房掛牌量的增加，環滬房價壓力會增大。預計該政策對蘇州市區的影響相對小，但蘇州新房庫存仍處高位，新政若未能有效刺激需求，大量新增二手掛牌供應可能會加劇供需失衡。

