快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

「北方怎麼了」陸消費增長率連5個月膨風 網：北京喪失曾經的活力

聯合報／ 記者林則宏／台北即時報導
中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告指出，今年上半年，北上廣實際消費年減4.4%。圖為北京一處空蕩蕩的商辦區。美聯社
中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告指出，今年上半年，北上廣實際消費年減4.4%。圖為北京一處空蕩蕩的商辦區。美聯社

根據官方公布的數據，中國大陸7月社會消費品零售總額年增3.7%。不過中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告指出，當月大陸消費實際僅年增2.7%，低於官方統計1.0個百分點，且大陸官方已連續5個月高估消費增長率。

大陸國家統計局8月15日公布，受部分商品銷售轉淡、極端天氣等因素影響，7月份，中國社會消費品零售總額增速比6月份回落1.1個百分點，但仍高於近3年同期增速平均水準1.1個百分點。國家統計局並稱，「消費市場總體保持穩定」。

但根據王國臣研究團隊估算，大陸官方公布的消費增長數字較實際高出了1個百分點，且各省市都在操弄消費數據。

報告稱，大陸國家統計局2025年起就開始高估消費增速，每月平均高報1.0個百分點，企圖藉此沖淡消費緊縮的印象。

大陸國家統計局公布，今年上半年大陸社會消費品零售總額年增5.0%。但王國臣研究團隊估算，2025年上半年，大陸28省市（天津、廣西、貴州僅公布年度數據）消費品零售實際年增4.2%。其中，北上廣實際年減4.4%，若非其餘省市順利承接一線城市的消費重責，便是消費頹靡到無以復加。

事實上，自新冠疫情後，網上關於中國一線城市消費低迷的訊息就不斷。在社交平台X上，日前就有1位從美國到北京出差的博主表示，「北京真蕭條！感覺人比上海少了一半，晚上9點大街上竟然沒什麼人。7點多，三元橋寫字樓沒幾個窗戶有燈，太誇張了。」

「以前我們12點，後海、鑼鼓巷，哪怕牛街、燕莎人潮洶湧，朝陽到海淀，所有園區燈火通明，樓下出租車排長隊等候加班晚歸的人。中國北方這是怎麼了？和南方差距這麼大了？以前沒有啊！」

下方有網友回應稱，「真的實話。剛從北京回來，特別是朝陽，真的驚到我了。」另一名網友則表示，「雖然沒你說的『晚上9點大街上沒什麼人』那麼誇張，但北京確實喪失了曾經的活力。」

王國臣研究團隊這份研究報告還指出，河南是28省市中唯一真實消費數字符合官方統計的省份，有15省市延續高估數據的慣性。但有趣的是，有12省市試圖低報消費增速，推測應是企圖減少上繳中央財政。這也顯示中國「怠政」氛圍愈趨濃厚，將構成中國經濟衰退的新興因素。

北京 上海 經濟衰退 一線城市

延伸閱讀

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

川普逼大陸出口稀土 放話對陸課200%關稅 強調握有更多籌碼

傳產面臨四重挑戰

華爾街投行：大陸全面禁購H20晶片 輝達訂單卡關

相關新聞

「北方怎麼了」陸消費增長率連5個月膨風 網：北京喪失曾經的活力

根據官方公布的數據，中國大陸7月社會消費品零售總額年增3.7%。不過中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告...

拚當A股新股王！寒武紀盤中股價 一度超越貴州茅台

大陸科創板上市公司寒武紀股價，27日最高報人民幣1464.98元，一度超過貴州茅台的人民幣1460.51元，成為A股上市...

反傾銷初裁！美對陸進口的聚丙烯瓦楞箱 稅率83.64%

中美貿易角力持續進行。美國商務部於26日宣布對進口自大陸的聚丙烯瓦楞箱作出反傾銷初裁，初步裁定大陸統一稅率為83.64%...

紀念抗戰也湧現反日情緒！陸網出現侮辱昭和天皇影片 日政府抗議

大陸民間仇日情緒不斷，北京紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵將於下周舉行，大陸社交平台竟出現侮辱日本昭和天皇的影片。日...

陸商務部9月公布擴大服務消費政策措施 還要舉辦服貿會

為了激發大陸服務消費新增量，大陸商務部副部長盛秋平27日表示，商務部近期將會同有關部門，公布系列促進服務出口政策，包括財...

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

美國總統川普25日警告，中國必須向美國供應稀土磁鐵，否則可能會向中國徵收200%關稅，對於川普言論，中國外交部發言人郭嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。