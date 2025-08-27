「北方怎麼了」陸消費增長率連5個月膨風 網：北京喪失曾經的活力

根據官方公布的數據，中國大陸7月社會消費品零售總額年增3.7%。不過中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告指出，當月大陸消費實際僅年增2.7%，低於官方統計1.0個百分點，且大陸官方已連續5個月高估消費增長率。

大陸國家統計局8月15日公布，受部分商品銷售轉淡、極端天氣等因素影響，7月份，中國社會消費品零售總額增速比6月份回落1.1個百分點，但仍高於近3年同期增速平均水準1.1個百分點。國家統計局並稱，「消費市場總體保持穩定」。

但根據王國臣研究團隊估算，大陸官方公布的消費增長數字較實際高出了1個百分點，且各省市都在操弄消費數據。

報告稱，大陸國家統計局2025年起就開始高估消費增速，每月平均高報1.0個百分點，企圖藉此沖淡消費緊縮的印象。

大陸國家統計局公布，今年上半年大陸社會消費品零售總額年增5.0%。但王國臣研究團隊估算，2025年上半年，大陸28省市（天津、廣西、貴州僅公布年度數據）消費品零售實際年增4.2%。其中，北上廣實際年減4.4%，若非其餘省市順利承接一線城市的消費重責，便是消費頹靡到無以復加。

事實上，自新冠疫情後，網上關於中國一線城市消費低迷的訊息就不斷。在社交平台X上，日前就有1位從美國到北京出差的博主表示，「北京真蕭條！感覺人比上海少了一半，晚上9點大街上竟然沒什麼人。7點多，三元橋寫字樓沒幾個窗戶有燈，太誇張了。」

「以前我們12點，後海、鑼鼓巷，哪怕牛街、燕莎人潮洶湧，朝陽到海淀，所有園區燈火通明，樓下出租車排長隊等候加班晚歸的人。中國北方這是怎麼了？和南方差距這麼大了？以前沒有啊！」

下方有網友回應稱，「真的實話。剛從北京回來，特別是朝陽，真的驚到我了。」另一名網友則表示，「雖然沒你說的『晚上9點大街上沒什麼人』那麼誇張，但北京確實喪失了曾經的活力。」

王國臣研究團隊這份研究報告還指出，河南是28省市中唯一真實消費數字符合官方統計的省份，有15省市延續高估數據的慣性。但有趣的是，有12省市試圖低報消費增速，推測應是企圖減少上繳中央財政。這也顯示中國「怠政」氛圍愈趨濃厚，將構成中國經濟衰退的新興因素。