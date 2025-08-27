陸商務部9月公布擴大服務消費政策措施 還要舉辦服貿會

為了激發大陸服務消費新增量，大陸商務部副部長盛秋平27日表示，商務部近期將會同有關部門，公布系列促進服務出口政策，包括財稅、金融便利化等措施，預計全年服務貿易保持增長，結構持續優化。

此外，今年中國國際服務貿易交易會（簡稱「服貿會」）將於9月10日至14日在北京舉辦，將首發190多項新產品、新成果，聚焦人工智慧、醫療健康等領域。

盛秋平指出，今年以來，商務部發揮促進服務消費發展工作協調機制作用，圍繞銀髮旅遊開出銀髮專列，圍繞家政服務提質擴容、健康消費、綠色消費等領域公布一系列政策文件，推出服務消費與養老再貸款、服務業經營主體貸款貼息等一批含金量高的政策措施。

他稱，大陸消費形態已逐步轉向以商品消費、服務消費並重的階段，下一步將加強政策促進，形成工作合力。商務部將繼續抓好政策落地實施，切實把政策含金量轉化為擴大服務消費的實際成效。

盛秋平提到，下半年大陸服務貿易發展將迎來許多機遇和有利條件。一是全球服務貿易預計保持增長，二是旅行等主要領域將實現較快增長，三是對服務貿易的政策支持力度將進一步加大。總體來看，預計全年服務貿易將保持增長，貿易結構將持續優化。

盛秋平表示，目前大陸服務消費的主要問題是優質服務供給不夠，商務部透過「對內放開、對外開放」，致力增加高品質服務供給。推進服務業擴大開放綜合試點示範，擴大電訊、醫療、教育等領域開放試點，將更多服務消費領域納入鼓勵外商投資產業目錄，推動服務消費領域改革創新，激發各類經營主體活力，擴大健康、養老、托育、家政等多元服務共建，更好滿足民眾消費需求。

商務部服貿司司長孔德軍提到，商務部與有關部門，共同研究制定關於促進服務出口的若干政策措施，相關文件將於近期公開印發。其中，在財稅政策方面，將用好用足中央和地方現有資金管道，加大對服務出口重點領域和重點項目的支持力度，增強服務貿易創新發展引導基金撬動作用，帶動更多社會資本投資服務貿易和數字（數位）貿易領域，優化服務出口零稅率申報程序，提高出口退稅申報效率。

今年服貿會將以「數智領航，服貿煥新」作為年度主題，順應服務貿易數位化、智慧化、綠色化趨勢，聚焦人工智慧、醫療健康、智慧物流、商旅文體健融合發展等專業領域，展示多個國家和地區的創新發展成果，首發亮相一批新興技術和服務解決方案。

同時，本屆服貿會也將發布人工智慧、綠色創新等領域的服務示範案例，如全球首款3D列印高分子抗疲勞可吸收血管支架、升級版全域智慧磁共振系統、國內首款突破千比特規模的專業光量子電腦等成果將集中亮相。