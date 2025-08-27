拚當A股新股王！寒武紀盤中股價 一度超越貴州茅台

大陸科創板上市公司寒武紀股價，27日最高報人民幣1464.98元，一度超過貴州茅台的人民幣1460.51元，成為A股上市公司中股價最高的股票。寒武紀當前總市值超人民幣6,000億元，本益比約為546倍。

寒武紀於2020年7月20日上市，當天開盤價報人民幣250元，當日最高價報人民幣295元。

中新經緯報導，過去幾年，寒武紀股價一直未突破人民幣300元，期間股價最高為人民幣297.77元，出現在2020年7月23日。2024年「9·24」行情啟動以來，寒武紀股價出現明顯上漲，於2024年10月8日盤中首次突破人民幣300元的關口。

2025年8月以來，寒武紀股價自人民幣700元左右大幅波動上漲。8月19日，寒武紀最高價首次突破人民幣千元，報人民幣1001.1元。

以寒武紀27日盤中最高價人民幣1464.98元計算，自2024年「9·24」行情以來，寒武紀股價累計上漲約580%；自2025年以來，寒武紀股價累計上漲約120%。

寒武紀是基金持倉的熱門股票。據Wind數據，截至2025年上半年末，基金合計持有寒武紀約6723.39萬股股票，合計持股比率約為16.11%。另外，截至2025年上半年末，香港中央結算有限公司持有寒武紀約1570.40萬股股票，合計持股比例約為3.75%。

浙商證券在近期的研報中稱，AI晶片作為上游核心環節，因技術壁壘高、驗證周期長、客戶黏性強，呈現寡頭格局，具備研發累積和系統集成能力的企業優勢顯著。

該機構預測，2025年到2027年寒武紀，將分別實現收入人民幣75.3億元、134.6億元、205.6億元，年增541%、79%、53%；淨利潤為人民幣18.3億元、28.2億元、46.5億元。

天風證券8月25日發布的半導體行業研報顯示，DeepSeek發布V3.1模型，針對大陸國產晶片適配，模型晶片協同催化產業拐點。半導體、國產算力及自主可控等領域仍將是未來的長期趨勢。該機構還預計境內大模型開發企業與互聯網平台將逐步提高大陸國產晶片的採購與使用規模。

巨豐投資首席投資顧問張翠霞表示，寒武紀本益比雖達500倍高位，但對科技成長型企業不宜簡單套用PE估值框架，需重點關注成長性預期及技術突破潛力。

同時，寒武紀作為半導體行業內首檔人民幣千元股，已成為市場風險標竿，中小投資者應避免過度追高，但可借勢挖掘半導體產業鏈中尚未完成主升浪的優質標的。