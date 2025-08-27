快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

拚當A股新股王！寒武紀盤中股價 一度超越貴州茅台

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸科創板上市公司寒武紀股價，27日最高報人民幣1464.98元，一度超過貴州茅台的人民幣1460.51元，成為A股上市公司中股價最高的股票。寒武紀當前總市值超人民幣6,000億元，本益比約為546倍。新華社
大陸科創板上市公司寒武紀股價，27日最高報人民幣1464.98元，一度超過貴州茅台的人民幣1460.51元，成為A股上市公司中股價最高的股票。寒武紀當前總市值超人民幣6,000億元，本益比約為546倍。新華社

大陸科創板上市公司寒武紀股價，27日最高報人民幣1464.98元，一度超過貴州茅台的人民幣1460.51元，成為A股上市公司中股價最高的股票。寒武紀當前總市值超人民幣6,000億元，本益比約為546倍。

寒武紀於2020年7月20日上市，當天開盤價報人民幣250元，當日最高價報人民幣295元。

中新經緯報導，過去幾年，寒武紀股價一直未突破人民幣300元，期間股價最高為人民幣297.77元，出現在2020年7月23日。2024年「9·24」行情啟動以來，寒武紀股價出現明顯上漲，於2024年10月8日盤中首次突破人民幣300元的關口。

2025年8月以來，寒武紀股價自人民幣700元左右大幅波動上漲。8月19日，寒武紀最高價首次突破人民幣千元，報人民幣1001.1元。

以寒武紀27日盤中最高價人民幣1464.98元計算，自2024年「9·24」行情以來，寒武紀股價累計上漲約580%；自2025年以來，寒武紀股價累計上漲約120%。

寒武紀是基金持倉的熱門股票。據Wind數據，截至2025年上半年末，基金合計持有寒武紀約6723.39萬股股票，合計持股比率約為16.11%。另外，截至2025年上半年末，香港中央結算有限公司持有寒武紀約1570.40萬股股票，合計持股比例約為3.75%。

浙商證券在近期的研報中稱，AI晶片作為上游核心環節，因技術壁壘高、驗證周期長、客戶黏性強，呈現寡頭格局，具備研發累積和系統集成能力的企業優勢顯著。

該機構預測，2025年到2027年寒武紀，將分別實現收入人民幣75.3億元、134.6億元、205.6億元，年增541%、79%、53%；淨利潤為人民幣18.3億元、28.2億元、46.5億元。

天風證券8月25日發布的半導體行業研報顯示，DeepSeek發布V3.1模型，針對大陸國產晶片適配，模型晶片協同催化產業拐點。半導體、國產算力及自主可控等領域仍將是未來的長期趨勢。該機構還預計境內大模型開發企業與互聯網平台將逐步提高大陸國產晶片的採購與使用規模。

巨豐投資首席投資顧問張翠霞表示，寒武紀本益比雖達500倍高位，但對科技成長型企業不宜簡單套用PE估值框架，需重點關注成長性預期及技術突破潛力。

同時，寒武紀作為半導體行業內首檔人民幣千元股，已成為市場風險標竿，中小投資者應避免過度追高，但可借勢挖掘半導體產業鏈中尚未完成主升浪的優質標的。

人民幣 半導體 上市公司

延伸閱讀

輝達 H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

華爾街投行：中全面禁購H20晶片 「恐至中美達貿易協議」

圖表看時事／美商長點名台積電股權換補助！晶片法誰受益最大？

國發會主委劉鏡清：美晶片關稅對台積電影響有限

相關新聞

「北方怎麼了」陸消費增長率連5個月膨風 網：北京喪失曾經的活力

根據官方公布的數據，中國大陸7月社會消費品零售總額年增3.7%。不過中華經濟研究院一所助研究員王國臣研究團隊最新研究報告...

拚當A股新股王！寒武紀盤中股價 一度超越貴州茅台

大陸科創板上市公司寒武紀股價，27日最高報人民幣1464.98元，一度超過貴州茅台的人民幣1460.51元，成為A股上市...

反傾銷初裁！美對陸進口的聚丙烯瓦楞箱 稅率83.64%

中美貿易角力持續進行。美國商務部於26日宣布對進口自大陸的聚丙烯瓦楞箱作出反傾銷初裁，初步裁定大陸統一稅率為83.64%...

紀念抗戰也湧現反日情緒！陸網出現侮辱昭和天皇影片 日政府抗議

大陸民間仇日情緒不斷，北京紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵將於下周舉行，大陸社交平台竟出現侮辱日本昭和天皇的影片。日...

陸商務部9月公布擴大服務消費政策措施 還要舉辦服貿會

為了激發大陸服務消費新增量，大陸商務部副部長盛秋平27日表示，商務部近期將會同有關部門，公布系列促進服務出口政策，包括財...

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

美國總統川普25日警告，中國必須向美國供應稀土磁鐵，否則可能會向中國徵收200%關稅，對於川普言論，中國外交部發言人郭嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。