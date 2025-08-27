快訊

大陸工業企業利潤連3個月下降 再添經濟承壓跡象

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家統計局27日公布，7月規模以上工業企業利潤年減1.5%，是5月開始下降以來的最小降幅。彭博認為，工業企業利潤連續第3個月下降，進一步代表通縮壓力和企業激烈競爭，正給經濟帶來壓力。路透

大陸國家統計局27日公布，7月規模以上工業企業利潤年減1.5%，是5月開始下降以來的最小降幅。工業企業利潤連續第3個月下降，進一步代表通縮壓力和企業激烈競爭正給經濟帶來壓力。

彭博報導，數據下滑是因為大陸境內需求進一步疲軟，而且政府的「反內捲」行動要在利潤上體現還需要時間。7月經濟大幅放緩，消費價格與上年相比持平，零售額成長降溫。

工業出廠價格已連續34個月下降，代表持續的通縮壓力可能會抑制企業和家庭支出，並拖累企業盈利。

雖然對美國以外市場的海外出貨量，足以彌補美國訂單的下降，但衡量大陸新出口訂單的一項指標，以3個月來的最快速度下降，對未來幾個月的外國需求來說不是個好兆頭。

工業企業利潤是衡量工廠、礦山和公用事業財務狀況的重要指標，將影響它們未來幾個月的投資決策。

界面新聞報導，大陸分析師認為，中小企業利潤回升的主要原因，是上游價格的下降和「反內捲」的持續推進。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，規模以上中小企業利潤的改善，主要原因可能是上游原材料成本下降，為下游留出了更大的利潤空間。除了上游原材料價格波動，徐天辰還提到，上半年清欠工作和行業「反內捲」快速推進，中小企業是主要受益者，財務狀況也因此改善。

北京社科院副研究員王鵬認為，近期中小企業工業利潤由降轉漲，政策扶持是關鍵助力。政府減稅降費、提供補貼貼息，減輕企業負擔、緩解資金壓力，助其穩定發展。市場需求回暖也功不可沒，國內消費復甦，新興與細分市場空間廣闊，中小企業靈活回應需求；出口市場亦有改善，部分企業外貿訂單增加。

